Lupillo Rivera

Lupillo Rivera inicia romance con famosa modelo dominicana en medio de polémica con Belinda

Lupillo Rivera reveló que mantiene una relación con la actriz y modelo Taina Pimentel, quien ha destacado en varias telenovelas y programas de televisión, como Nuestra Belleza Latina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Belinda revela por qué rompió en llanto en concierto horas después de ser demandada por Lupillo

Lupillo Rivera sorprendió al revelar que tiene nueva novia en medio de la polémica con Belinda por lo que contó en su libro 'Tragos Amargos'. El cantante mantiene una relación con la modelo y actriz, Taina Pimentel.

La noticia se dio a conocer la noche del 10 de noviembre, cuando la dominicana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al intérprete de "Despreciado", acompañada de un fragmento de la canción "Con él", éxito de Jenni Rivera.

PUBLICIDAD

"Con él, siento lo que antes no sentí, él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y, sin él, no sé vivir. Mi amor Lupillo Rivera".

Más sobre Lupillo Rivera

Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”
3 mins

Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”

Univision Famosos
Lupillo Rivera elimina de su libro fotos de Belinda ante denuncia de la cantante
1 mins

Lupillo Rivera elimina de su libro fotos de Belinda ante denuncia de la cantante

Univision Famosos
¿Lupillo Rivera desea ver a Belinda en la cárcel? Esto buscaría con su denuncia penal
2 mins

¿Lupillo Rivera desea ver a Belinda en la cárcel? Esto buscaría con su denuncia penal

Univision Famosos
Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”
2 mins

Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”

Univision Famosos
Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella
1 mins

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella

Univision Famosos
Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?
2 mins

Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?

Univision Famosos
Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia
4 mins

Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia

Univision Famosos
Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”
2 mins

Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”

Univision Famosos
Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”
1 mins

Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”

Univision Famosos
¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”
2 mins

¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”

Univision Famosos

¿Quién es la novia de Lupillo Rivera?

Taina Pimentel es originaria de República Dominicana y ha ganado notoriedad en el mundo del espectáculo tras su participación en producciones como 'Sed de venganza' y 'Velvet, el nuevo imperio'. Además, participó en dos temporadas de Nuestra Belleza Latina, 2015 y 2021.

También, se sabe que es madre de un niño de seis años, Sebastián.

Hasta el momento se desconocen los detalles del noviazgo y cuánto tiempo llevan de relación.

Lupillo Rivera y su nueva novia Taina Pimentel.
Lupillo Rivera y su nueva novia Taina Pimentel.
Imagen Taina Pimentel/Instagram

Lupillo pide disculpas a Belinda

En medio de los problemas legales entre Lupillo y Belinda causados por lo narrado en el libro, 'El Toro del Corrido' le pidió disculpas a la cantante a través de un mensaje en el programa 'El Minuto Que Cambio Mi Destino' transmitido el 8 de noviembre.

"Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie, de mis ex de ninguna manera. Si la incomodé, (le ofrezco) una disculpa pública, pero también cuando estoy obligado a defenderme por mis hijos", declaró.

Rivera también compartió que interpuso acciones legales en contra de Belinda porque sus hijos estaban afectados por las acusaciones de la actriz, sobre que su padre se había referido de mala forma en contra de las mujeres.

Relacionados:
Lupillo RiveraTaina PimentelNuestra Belleza LatinaBelindaParejasParejas de famososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX