Lupillo Rivera inicia romance con famosa modelo dominicana en medio de polémica con Belinda

Lupillo Rivera sorprendió al revelar que tiene nueva novia en medio de la polémica con Belinda por lo que contó en su libro 'Tragos Amargos'. El cantante mantiene una relación con la modelo y actriz, Taina Pimentel.

La noticia se dio a conocer la noche del 10 de noviembre, cuando la dominicana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al intérprete de "Despreciado", acompañada de un fragmento de la canción "Con él", éxito de Jenni Rivera.

"Con él, siento lo que antes no sentí, él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y, sin él, no sé vivir. Mi amor Lupillo Rivera".

¿Quién es la novia de Lupillo Rivera?

Taina Pimentel es originaria de República Dominicana y ha ganado notoriedad en el mundo del espectáculo tras su participación en producciones como 'Sed de venganza' y 'Velvet, el nuevo imperio'. Además, participó en dos temporadas de Nuestra Belleza Latina, 2015 y 2021.

También, se sabe que es madre de un niño de seis años, Sebastián.

Hasta el momento se desconocen los detalles del noviazgo y cuánto tiempo llevan de relación.

Lupillo Rivera y su nueva novia Taina Pimentel. Imagen Taina Pimentel/Instagram

Lupillo pide disculpas a Belinda

En medio de los problemas legales entre Lupillo y Belinda causados por lo narrado en el libro, 'El Toro del Corrido' le pidió disculpas a la cantante a través de un mensaje en el programa 'El Minuto Que Cambio Mi Destino' transmitido el 8 de noviembre.

"Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie, de mis ex de ninguna manera. Si la incomodé, (le ofrezco) una disculpa pública, pero también cuando estoy obligado a defenderme por mis hijos", declaró.