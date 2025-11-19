Nodal explica por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso en los Latin GRAMMY: estaba "muy cansado"

Video ¿Nodal ignoró a Ángela en Latin GRAMMY y quedó "indignada"? Revelan "la realidad" de lo que pasó

Christian Nodal rompió el silencio sobre las críticas que recibió por no mencionar a su esposa, Ángela Aguilar, en su discurso de agradecimiento en la reciente entrega de los Latin GRAMMY 2025, como lo hizo con sus parejas anteriores.

" Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración", dijo el 13 de noviembre al recibir el gramófono por la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

¿Por qué Nodal no mencionó a Ángela en su discurso?

La mañana de este 19 de noviembre, a su salida del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México donde una jueza falló a su favor en la demanda interpuesta por Universal Music, Christian explicó por qué no mencionó a su esposa en su discurso.

"Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia, mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia", dijo a los medios, reportó Despierta América.

Nodal argumentó que estaba "muy cansado" por su apretada agenda de trabajo y al subir a recibir su reconocimiento "improvisó".

"Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que está en el momento. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio, uno de ellos es mi esposa y para mi fue muy fácil decir familia", explicó a la prensa.

Nodal fue señalado en redes sociales porque en premiaciones anteriores incluyó a sus exparejas en sus discursos, como a Belinda a quien en 2021 nombró en los Billboard como "el amor de mi vida".

En los Latin GRAMMY de 2022, incluyó a Cazzu en su mensaje de agradecimiento: "A mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida".