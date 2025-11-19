Christian Nodal

Nodal explica por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso en los Latin GRAMMY: estaba "muy cansado"

Una semana después de haber sido criticado por no mencionar a su esposa, Ángela Aguilar, en los Latin GRAMMY 2025, Christian Nodal explicó a detalle porqué omitió su nombre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Nodal ignoró a Ángela en Latin GRAMMY y quedó "indignada"? Revelan "la realidad" de lo que pasó

Christian Nodal rompió el silencio sobre las críticas que recibió por no mencionar a su esposa, Ángela Aguilar, en su discurso de agradecimiento en la reciente entrega de los Latin GRAMMY 2025, como lo hizo con sus parejas anteriores.

" Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración", dijo el 13 de noviembre al recibir el gramófono por la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos
2 mins

Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos

Univision Famosos
Nodal responde si su mamá “se enfermó” tras rumorarse que sufría “complicaciones médicas”
2 mins

Nodal responde si su mamá “se enfermó” tras rumorarse que sufría “complicaciones médicas”

Univision Famosos
Ángela Aguilar publica conmovedor mensaje al tener "privilegio" que le "llena el alma"
2 mins

Ángela Aguilar publica conmovedor mensaje al tener "privilegio" que le "llena el alma"

Univision Famosos
Nodal y sus padres podrían ser vinculados a proceso: juez definirá proceso legal en audiencia
1 mins

Nodal y sus padres podrían ser vinculados a proceso: juez definirá proceso legal en audiencia

Univision Famosos
Nodal estaría de luto: reportan que integrante de su familia murió en trágico accidente
2 mins

Nodal estaría de luto: reportan que integrante de su familia murió en trágico accidente

Univision Famosos
Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en los Latin GRAMMY 2025 y él hace tierna confesión
1 mins

Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en los Latin GRAMMY 2025 y él hace tierna confesión

Univision Famosos
Nodal, Ángela Aguilar y otras parejas que derrocharon amor en los Latin GRAMMY 2025
13 fotos

Nodal, Ángela Aguilar y otras parejas que derrocharon amor en los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal
1:01

La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal

Univision Famosos
¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió
1 mins

¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió

Univision Famosos
Nodal revela momentos difíciles en pleno concierto, ¿con Ángela Aguilar?: esto dijo
2 mins

Nodal revela momentos difíciles en pleno concierto, ¿con Ángela Aguilar?: esto dijo

Univision Famosos

¿Por qué Nodal no mencionó a Ángela en su discurso?

La mañana de este 19 de noviembre, a su salida del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México donde una jueza falló a su favor en la demanda interpuesta por Universal Music, Christian explicó por qué no mencionó a su esposa en su discurso.

"Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia, mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia", dijo a los medios, reportó Despierta América.

Nodal argumentó que estaba "muy cansado" por su apretada agenda de trabajo y al subir a recibir su reconocimiento "improvisó".

"Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que está en el momento. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio, uno de ellos es mi esposa y para mi fue muy fácil decir familia", explicó a la prensa.

Nodal fue señalado en redes sociales porque en premiaciones anteriores incluyó a sus exparejas en sus discursos, como a Belinda a quien en 2021 nombró en los Billboard como "el amor de mi vida".

En los Latin GRAMMY de 2022, incluyó a Cazzu en su mensaje de agradecimiento: "A mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida".

Nodal en los Latin GRAMMY 2025.
Nodal en los Latin GRAMMY 2025.
Imagen VALERIE MACON/AFP via Getty Images
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarCazzuBelindaLatin GRAMMYCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX