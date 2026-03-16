Christian Nodal Nodal revela lo que vivió en ataque armado cerca de su rancho: dice que Ángela “tenía mucho miedo” El cantante rompió el silencio sobre lo que vivió durante el ataque armado que se dio entre la policía estatal de Zacatecas y civiles armados cerca de su rancho en febrero pasado. “Me tocó tirarme al piso”, dijo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Las imágenes de Ángela Aguilar y Nodal tras ser “rescatados” de tiroteo en Zacatecas

Christian Nodal rompió el silencio sobre el ataque armado que vivió cerca de su rancho. El 12 de febrero, el cantante y Ángela Aguilar quedaron en medio del fuego cruzado cuando la policía estatal de Zacatecas se enfrentaba a civiles armados.

El cantante habló sobre el tema al terminar su presentación en el Palenque de Texcoco, en el Estado de México, la madrugada del 15 de marzo. Frente a la prensa mexicana reconoció que fue impactante lo que vivió, sobre todo, porque Ángela Aguilar estaba con él.

PUBLICIDAD

“Mi esposa tenía mucho miedo”, compartió. “Me tocó, pues, tirarme al piso… No sé, la verdad, simplemente (sentí) mucho miedo y de estar a salvo. Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien”, declaró a Televisa Espectáculos.

Sin dar muchos detalles al respecto, el intérprete de ‘Incompatibles’ se dijo agradecido “por estar vivo” y, en ese sentido, reflexionó sobre la importancia de vivir y “amar” al máximo.

“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón”, compartió.

“La experiencia en Zacatecas vino a reforzarlo más y para todo el público, en general, uno nunca sabe qué es lo que vaya a pasar en la vida, así que hay que amar mucho”, sentenció.

¿Qué le pasó a Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?

El 12 de febrero, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dirigían al aeropuerto, desde donde se trasladarían a la Ciudad de México para cumplir con compromisos profesionales. Sin embargo, al salir de su rancho en Zacatecas, la pareja quedó en medio de un fuego cruzado.

“El pasado jueves, aproximadamente a las 5pm (hora local), se llevó a cabo la detención de cuatro personas, entre estas, un generador de violencia (…) el grupo delictivo reaccionó en contra de las autoridades”, dijo Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas a ‘Ventaneando’ el 16 de febrero.

“Este camino, en la carretera Federal 54, se encuentra situado en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, la familia Aguilar, sobre la carretera, les tocó ver cómo se dio esta agresión, este enfrentamiento entre la policía estatal, las fuerzas del orden, en contra de civiles armados”, explicó.

PUBLICIDAD

Según reportes del Fiscal de Zacatecas, la reacción del equipo de seguridad de Ángela y Christian fue refugiarse en el rancho de Pepe Aguilar, desde donde horas más tarde fueron apoyados por las autoridades para trasladarse al aeropuerto y volar a la Ciudad de México.