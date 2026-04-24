Christian Nodal ¿Ángela Aguilar y Nodal reaparecen “felices” y acaramelados tras supuesta separación? Kunno, amigo de la pareja, publicó unas fotografías en la que estos aparecen juntitos. Las imágenes llegan a días de que surgieran rumores de que los cantantes enfrentarían problemas en su relación.



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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían reaparecido públicamente juntos a días de que surgieran los rumores de que presuntamente atraviesan una “crisis” en su matrimonio.

La noche de este 23 de abril, el ‘influencer’ Kunno publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece la pareja, de quien es amigo.

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En la postal, que él acompañó con un “Mis papis”, se puede ver a los cantantes mirándose fijamente durante una puesta de sol.

El actor también subió otro retrato en la que todos están sentados al interior de un avión. Tanto él como la intérprete de ‘Qué Agonía’ abrazan acarameladamente al sonorense.

“Felices los 3”, escribió encima de la fotografía el reconocido creador de contenido, añadiendo un emoji de carita carcajeándose.

Él no aclaró ni cuándo ni en dónde fueron tomadas estas instantáneas, por lo que se desconoce si son recientes.

Kunno publicó estas fotografías en las que aparen Ángela Aguilar y Christian Nodal. Imagen Kunno/Instagram

¿Ángela Aguilar y Nodal se habrían separado?

Luego de que el pasado 9 de abril se estrenara el video de la nueva canción de Christian Nodal, ‘Un Vals’, comenzaron a surgir reportes de que habrían surgido conflictos entre él y Ángela Aguilar.

Presuntamente, según informó el periodista Jorge Carbajal, a la cantautora no le agradó que en el clip aparezca la modelo Dagna Mata, a quien compararon físicamente tanto con ella como con Cazzu.

Al respecto, ayer su colega Adri Toval afirmó que, a decir de una fuente “muy cercana al equipo” del artista, la hija de Pepe Aguilar “quedó en shock” al ver a la joven protagonista.

El comunicador, por su parte, aseveró que, alegadamente, la situación terminó tan mal que inclusive Ángela habría tomado la decisión de salirse del hogar que compartía con su marido.

Unos días más tarde, el lunes 20, Carbajal dio a conocer que presuntamente la hermana de Emiliano Aguilar optó por “regresar” con Christian, incluso ante el descontento de su papá.

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Dicha elección, indicó, habría ocasionado el “enojo” de Pepe, quien supuestamente ahora consideraría que su yerno volvería a “hacérsela” a su retoño.