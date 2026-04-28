Christian Nodal Nodal habría descubierto “robo millonario” de sus padres: supuestamente le ocultaron “movimientos de dinero” Christian Nodal habría descubierto supuestos malos manejos de dinero de sus padres a raíz de su boda con Ángela Aguilar, según reportes de la periodista Adri Toval.



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Video Aseguran que entre Nodal y su papá “hay una distancia muy grande”: “Se siente muy solo”

Christian Nodal habría descubierto “robo millonario” de sus padres, Cristy y Jaime Nodal, a raíz de su boda con Ángela Aguilar.

La periodista Adri Toval reporta que, una fuente cercana al entorno de Nodal, le dijo que los padres del cantante presuntamente presentaron a su hijo “papeles falsos para ocultarle movimientos de dinero”.

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“Cuando se casa con Ángela Aguilar y entran nuevos contadores a revisar sus finanzas (…) porque lo que hagan dentro del matrimonio los dos tienen derecho (…) Nodal solicita hacer una auditoría, contrata nuevos contadores que también trabajaban para los Aguilar y se detecta algo muy delicado. Supuestamente los padres de Nodal, en esa auditoría, habrían presentado papeles falsos para ocultarle movimientos de dinero”, señaló el 27 de abril en su canal de YouTube.

“Supuestamente los papás habrían presentado documentos para que Nodal supuestamente no se diera cuenta de todos estos supuestos robos millonarios que, presuntamente, venían haciendo sus propios padres y otros familiares que también fueron despedidos hace un año atrás”, agregó.

Según refiere la comunicadora costarricense, esos supuestos movimientos de dinero le habrían generado desconfianza a Nodal, quien “siempre creyó en la inocencia” de sus papás durante el conflicto con Universal Music. La disquera también los señaló de un presunto uso de documentos falsos.

“La fuente también me asegura que Nodal siempre ha defendido a sus padres. Me dicen que el cantante siempre creyó en la inocencia en medio de este conflicto legal con Universal Music, que él decía supuestamente: ‘Mis papás son inocentes, yo no creo en eso de que falsifiquen documentos, esto es mentira, mis papás son buenas personas’”.

“Nodal supuestamente creía en la inocencia de sus papás. Sin embargo, cuando él descubre este supuesto movimiento fraudulento (…) la decepción habría sido fatal. Es por esto que Christian supuestamente decide separar su estrategia legal. En el caso con Universal Music contrata otros abogados cercanos al entorno de los Aguilar y ahora sí que cada quien se defienda. Esto es lo que me dice mi fuente”, puntualizó.

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Nodal estaría buscando su libertad

Por otro lado, Adri Toval reportó, según su fuente, que los padres de Christian Nodal “estarían organizando todas las empresas a nombre de Christian Nodal supuestamente para pasarlas a nombre” de Cristy Nodal, quien según documentos presentados en su show, ya habría registrado su nombre como marca. Presuntamente, la intención sería “evadir impuestos” en México.

Además, señala que Nodal contaría con el apoyo de los papás de Ángela Aguilar, quienes lo estarían "ayudando a desarrollar negocios fuera de la música", ya que su supuesta única fuente de ingreso sería "la mensualidad que recibe de sus padres" respecto a su trabajo como cantante.