Ángela Aguilar Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho El reportero Carlos Jiménez dio a conocer un clip en el que se puede ver a la pareja siendo resguardada por elementos de la policía.



Video Pepe Aguilar aclara reportes de ataque armado cerca de su rancho: ¿estaba en su casa?

El reportero Carlos Jiménez ha dado a conocer el video del momento en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron “rescatados” tras el ataque armado cerca de su rancho, en Zacatecas, México.

Este martes 17, el titular del programa ‘C4 En Alerta’ difundió en su cuenta de X (antes de Twitter) un clip en el que se puede ver a los cantantes.

“El ‘rescate’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal”, escribió el periodista para describir el material que publicó.

“Así fue como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas llevaron a la pareja al aeropuerto”, explicó.

“Los sacaron de la zona en conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión”, concluyó.

EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal

Así fue como agentes d @SSPCMexico @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y @SSP_Zac llevaron a la pareja al aeropuerto.

Los sacaron de la zona en conflicto, y escoltaron hasta las escaleras d su avión.



Los videos 👉🏻 https://t.co/hgLGrh4brW pic.twitter.com/AHZfHyCuYF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026