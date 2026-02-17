Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho
El reportero Carlos Jiménez dio a conocer un clip en el que se puede ver a la pareja siendo resguardada por elementos de la policía.
El reportero Carlos Jiménez ha dado a conocer el video del momento en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron “rescatados” tras el ataque armado cerca de su rancho, en Zacatecas, México.
Este martes 17, el titular del programa ‘C4 En Alerta’ difundió en su cuenta de X (antes de Twitter) un clip en el que se puede ver a los cantantes.
“El ‘rescate’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal”, escribió el periodista para describir el material que publicó.
“Así fue como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas llevaron a la pareja al aeropuerto”, explicó.
“Los sacaron de la zona en conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión”, concluyó.
EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026
Los videos 👉🏻 https://t.co/hgLGrh4brW pic.twitter.com/AHZfHyCuYF