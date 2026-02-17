Ángela Aguilar

Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho

El reportero Carlos Jiménez dio a conocer un clip en el que se puede ver a la pareja siendo resguardada por elementos de la policía.

Dayana Alvino
Video Pepe Aguilar aclara reportes de ataque armado cerca de su rancho: ¿estaba en su casa?

El reportero Carlos Jiménez ha dado a conocer el video del momento en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron “rescatados” tras el ataque armado cerca de su rancho, en Zacatecas, México.

Este martes 17, el titular del programa ‘C4 En Alerta’ difundió en su cuenta de X (antes de Twitter) un clip en el que se puede ver a los cantantes.

“El ‘rescate’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal”, escribió el periodista para describir el material que publicó.

“Así fue como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas llevaron a la pareja al aeropuerto”, explicó.

“Los sacaron de la zona en conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión”, concluyó.

Video Ataque en México: No fue a Ángela Aguilar ni Christian Nodal, fue a Policía Estatal
