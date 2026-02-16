Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”

El Fiscal de Zacatecas reveló que Ángela Aguilar y Christian Nodal iban saliendo de su rancho cuando la policía estatal se enfrentaba a civiles armados. “Ellos se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar”, dijo.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Pepe Aguilar aclara reportes de ataque armado cerca de su rancho: ¿estaba en su casa?

Ángela Aguilar y Christian Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado durante un operativo en Zacatecas, México, la tarde del 12 de febrero.

Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas, reveló a ‘Ventaneando’ detalles de lo que pasó en la carretera Federal 54, la cual se encuentra situada a escasos metros del rancho El Soyate de la familia Aguilar.

PUBLICIDAD

“El pasado jueves, aproximadamente a las 5pm (hora local), se llevó a cabo la detención de cuatro personas, entre estas, un generador de violencia (…) el grupo delictivo reaccionó en contra de las autoridades”, explicó en la emisión del 16 de febrero.

“Este camino, en la carretera Federal 54, se encuentra situado en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, la familia Aguilar, sobre la carretera, les tocó ver cómo se dio esta agresión, este enfrentamiento entre la policía estatal, las fuerzas del orden, en contra de civiles armados”, agregó.

Más sobre Ángela Aguilar

Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho
1 mins

Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume

Univision Famosos
Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante
2 mins

Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante

Univision Famosos
Ángela Aguilar luce anillo casi igual al que Cazzu usaba durante su relación con Nodal: las fotos
1 mins

Ángela Aguilar luce anillo casi igual al que Cazzu usaba durante su relación con Nodal: las fotos

Univision Famosos
Ex de Nodal sorprende con fotos inéditas de cuando eran novios: "Sí cambió mucho"
2 mins

Ex de Nodal sorprende con fotos inéditas de cuando eran novios: "Sí cambió mucho"

Univision Famosos
Nodal estaría molesto con violinista por supuestamente fingir romance: “Ángela está muy incómoda”
2 mins

Nodal estaría molesto con violinista por supuestamente fingir romance: “Ángela está muy incómoda”

Univision Famosos
Papás de Nodal habrían cancelado “de último momento” su asistencia a fiesta de su hijo: lo que se sabe
2 mins

Papás de Nodal habrían cancelado “de último momento” su asistencia a fiesta de su hijo: lo que se sabe

Univision Famosos
Nodal celebra su cumpleaños 27 entre carteles de “se busca”, joyas y millonaria recompensa
1 mins

Nodal celebra su cumpleaños 27 entre carteles de “se busca”, joyas y millonaria recompensa

Univision Famosos
¿Emiliano acusa a Pepe Aguilar de “traición” y “robo” en canción?: esto hay detrás
1 mins

¿Emiliano acusa a Pepe Aguilar de “traición” y “robo” en canción?: esto hay detrás

Univision Famosos

La reacción de Ángela Aguilar y Nodal en pleno fuego cruzado

Según reportes del Fiscal de Zacatecas, la reacción del equipo de seguridad de Ángela y Christian fue refugiarse en el rancho de Pepe Aguilar.

“De manera inmediata se regresan y es que ellos se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar. Posteriormente, ya controlada la situación, se apoya a evacuarlos y se llevan al aeropuerto”, dijo, asegurando que ninguno de ellos había resultado lesionado.

“Estaba Ángela y Christian Nodal, que son los esposos, y su equipo de seguridad que los acompaña. También es necesario decir y nuevamente precisar que la agresión no fue en contra de ellos, no se encuentran lesionados ni nada. Incluso, los vehículos de ellos no sufrieron ninguna agresión. Su propio equipo de seguridad es quien deciden retornar y ya, posteriormente, a solicitar apoyo inmediato a las autoridades”.

PUBLICIDAD

El Fiscal aseguró que fue alrededor de las 5:52 de la tarde cuando recibieron “el llamado por parte de la familia Aguilar”, a quienes apoyaron para que pudieran trasladarse hasta el aeropuerto y volar a la Ciudad de México. Asimismo, negó que Ángela Aguilar se encontrara en aparente estado “de shock”.

“Únicamente se les acompaña para salir de Villanueva (…) y posteriormente ya se hace un acompañamiento más ligero, ya de Villanueva hasta el aeropuerto donde ellos tenían programado su vuelo. No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Por parte del estado no se encuentran asignados de manera directa”, insistió.

Por último, Camacho Osnaya afirmó que Christian Nodal “cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, muy fuerte”, el cual pertenece a una empresa privada y no al gobierno de Zacatecas, México.

“Ellos han deber arribado aproximadamente a las 10 de la noche al aeropuerto. Esto significa que han de haber salido como aproximadamente 8:10 u 8:20, depende la distancia. Sí estaba complicada la carretera. Lamentablemente estas personas, estos civiles armados, llevaron a cabo la detonación de un explosivo en contra de la policía estatal y también se vio dañado el asfalto de la carretera”, sentenció.

Video Ataque en México: No fue a Ángela Aguilar ni Christian Nodal, fue a Policía Estatal
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalPepe AguilarFamososCelebridadesPolémicaPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX