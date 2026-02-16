Ángela Aguilar Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock” El Fiscal de Zacatecas reveló que Ángela Aguilar y Christian Nodal iban saliendo de su rancho cuando la policía estatal se enfrentaba a civiles armados. “Ellos se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar”, dijo.



Video Pepe Aguilar aclara reportes de ataque armado cerca de su rancho: ¿estaba en su casa?

Ángela Aguilar y Christian Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado durante un operativo en Zacatecas, México, la tarde del 12 de febrero.

Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas, reveló a ‘Ventaneando’ detalles de lo que pasó en la carretera Federal 54, la cual se encuentra situada a escasos metros del rancho El Soyate de la familia Aguilar.

PUBLICIDAD

“El pasado jueves, aproximadamente a las 5pm (hora local), se llevó a cabo la detención de cuatro personas, entre estas, un generador de violencia (…) el grupo delictivo reaccionó en contra de las autoridades”, explicó en la emisión del 16 de febrero.

“Este camino, en la carretera Federal 54, se encuentra situado en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, la familia Aguilar, sobre la carretera, les tocó ver cómo se dio esta agresión, este enfrentamiento entre la policía estatal, las fuerzas del orden, en contra de civiles armados”, agregó.

La reacción de Ángela Aguilar y Nodal en pleno fuego cruzado

Según reportes del Fiscal de Zacatecas, la reacción del equipo de seguridad de Ángela y Christian fue refugiarse en el rancho de Pepe Aguilar.

“De manera inmediata se regresan y es que ellos se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar. Posteriormente, ya controlada la situación, se apoya a evacuarlos y se llevan al aeropuerto”, dijo, asegurando que ninguno de ellos había resultado lesionado.

“Estaba Ángela y Christian Nodal, que son los esposos, y su equipo de seguridad que los acompaña. También es necesario decir y nuevamente precisar que la agresión no fue en contra de ellos, no se encuentran lesionados ni nada. Incluso, los vehículos de ellos no sufrieron ninguna agresión. Su propio equipo de seguridad es quien deciden retornar y ya, posteriormente, a solicitar apoyo inmediato a las autoridades”.

PUBLICIDAD

El Fiscal aseguró que fue alrededor de las 5:52 de la tarde cuando recibieron “el llamado por parte de la familia Aguilar”, a quienes apoyaron para que pudieran trasladarse hasta el aeropuerto y volar a la Ciudad de México. Asimismo, negó que Ángela Aguilar se encontrara en aparente estado “de shock”.

“Únicamente se les acompaña para salir de Villanueva (…) y posteriormente ya se hace un acompañamiento más ligero, ya de Villanueva hasta el aeropuerto donde ellos tenían programado su vuelo. No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Por parte del estado no se encuentran asignados de manera directa”, insistió.

Por último, Camacho Osnaya afirmó que Christian Nodal “cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, muy fuerte”, el cual pertenece a una empresa privada y no al gobierno de Zacatecas, México.

“Ellos han deber arribado aproximadamente a las 10 de la noche al aeropuerto. Esto significa que han de haber salido como aproximadamente 8:10 u 8:20, depende la distancia. Sí estaba complicada la carretera. Lamentablemente estas personas, estos civiles armados, llevaron a cabo la detonación de un explosivo en contra de la policía estatal y también se vio dañado el asfalto de la carretera”, sentenció.