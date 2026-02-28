Pepe Aguilar Pepe Aguilar habla del tiroteo cerca de su rancho en el que Ángela y Nodal fueron resguardados Pepe Aguilar dio declaraciones sobre lo que sucedió el 12 de febrero en las inmediaciones de su rancho El Soyate, en Zacatecas, México. El cantante desea que "la paz" llegue a México.



Video Pepe Aguilar aclara reportes de ataque armado cerca de su rancho: ¿estaba en su casa?

El 12 de febrero Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron resguardados durante algunas horas en el rancho El Soyate en Zacatecas, México, luego de que elementos del ejército mexicano y un grupo de criminales se enfrentaran muy cerca de la propiedad de Pepe Aguilar.

Dos semanas después del incidente, el cantante de 57 añosr habló del tema y lamentó la complicada situación por la que atraviesa su país.

En una entrevista con el periodista Tony Dandrades, para Primer Impacto, el artista explicó que el incidente solo demostró que " todos estamos vulnerables, unos más que otros por supuesto, ante esta situación".

Pepe también compartió su deseo de que la violencia termine: "Espero que pronto pase porque yo lo único que quiero para mi país es que haya paz y que no muera gente inocente y eso es lo más importante".

¿Pepe Aguilar desea reconciliarse con su hijo Emiliano?

Tony Dandrades también lo cuestionó sobre el distanciaiento con su primogénito Emiliano, quien en los últimos meses ha estado en la polémica por las declaraciones que ha dado en redes sobre su padre, hermanos y su cuñado Christian Nodal.

El cantante, de 57 años, aseguró que él “no tiene problemas” con él y reveló si estaría dispuesto a tener un acercamiento.