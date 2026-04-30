Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y previo a celebrar su aniversario: así los captaron

La pareja fue captada luego de varias semanas en la polémica por su supuesta separación. Christian Nodal y Ángela Aguilar están por celebrar su segundo aniversario.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos y previo a celebrar su segundo aniversario juntos luego de varias semanas en la polémica por su supuesta separación.

Este miércoles 29 de abril, los cantantes fueron vistos en Hermosillo, Sonora, previo al concierto que el intérprete de ‘Un Vals’ ofrecería en Expogan 2026.

PUBLICIDAD

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

Más sobre Christian Nodal

Nodal habría descubierto “robo millonario” de sus padres: supuestamente le ocultaron “movimientos de dinero”
2 mins

Nodal habría descubierto “robo millonario” de sus padres: supuestamente le ocultaron “movimientos de dinero”

Univision Famosos
Cazzu es captada con misterioso galán en Las Vegas: ¿iban de la mano y con Inti?
1 mins

Cazzu es captada con misterioso galán en Las Vegas: ¿iban de la mano y con Inti?

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores sobre su matrimonio: la pareja se dejó ver en el rancho
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores sobre su matrimonio: la pareja se dejó ver en el rancho

Univision Famosos
Cazzu lanza poderoso mensaje en el inicio de su gira por EEUU: "Cuidémonos entre nosotras"
2 mins

Cazzu lanza poderoso mensaje en el inicio de su gira por EEUU: "Cuidémonos entre nosotras"

Univision Famosos
Nodal se presume en la casa de Ángela Aguilar en medio de especulaciones: “¡Gracias por tanto amor!”
2 mins

Nodal se presume en la casa de Ángela Aguilar en medio de especulaciones: “¡Gracias por tanto amor!”

Univision Famosos
Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y manda este mensaje a la cantante
2 mins

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y manda este mensaje a la cantante

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar y Nodal reaparecen “felices” y acaramelados tras supuesta separación?
2 mins

¿Ángela Aguilar y Nodal reaparecen “felices” y acaramelados tras supuesta separación?

Univision Famosos
¿Cazzu y Nodal juntos otra vez por su hija Inti?: lo que se sabe de su supuesto encuentro en EEUU
2 mins

¿Cazzu y Nodal juntos otra vez por su hija Inti?: lo que se sabe de su supuesto encuentro en EEUU

Univision Famosos
Ángela Aguilar “sí se molestó” con Nodal y "quedó en shock" tras ver video de ‘Un Vals’, reportan
2 mins

Ángela Aguilar “sí se molestó” con Nodal y "quedó en shock" tras ver video de ‘Un Vals’, reportan

Univision Famosos
¿Nodal y Ángela Aguilar no podrían casarse por la iglesia por culpa de Belinda?: lo que reportan
2 mins

¿Nodal y Ángela Aguilar no podrían casarse por la iglesia por culpa de Belinda?: lo que reportan

Univision Famosos

A través de videos que fueron compartidos en TikTok e Instagram, a los famosos se les pudo ver contentos y cercanos a sus seguidores, con quienes accedieron a tomarse algunas fotografías.

Incluso, Nodal se detuvo un momento para convivir con sus fans en el aeropuerto de Hermosillo. Sin embargo, ante la insistencia de algunas jóvenes para que Ángela se tomara fotos con ellos, ella accedió sonriente.

@germanpablos

Ya llegó #christiannodal a #hermosillo para la presentación que tendrá hoy en el Palenque de la Expogan #fyp #parati #angelaaguilar

♬ sonido original - Germán Pablos


La reaparición de Christian Nodal y Ángela Aguilar sucede luego de semanas en la polémica por las versiones de que, supuestamente, se enfrentaban a una crisis matrimonial.

A la fecha, ni él ni ella han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, se han mostrado cercanos en sus publicaciones de Instagram.

Están por celebrar su segundo aniversario

Christian Nodal y Ángela Aguilar están por celebrar su segundo aniversario juntos. Aunque los famosos hicieron pública su relación el 10 de junio de 2024, fue en mayo cuando comenzó su historia de amor.

Según declaraciones del cantante, fue en mayo de 2024 tras terminar su relación con Cazzu, que comenzó a cortejar a la hija de Pepe Aguilar.

El 29 de mayo, según reveló Christian Nodal a la periodista Adela Micha, se casó “espiritualmente” con Ángela Aguilar en Roma. Mientras que el 24 de julio celebraron su boda civil en México.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarFamososrelacionesEscándalosPolémica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX