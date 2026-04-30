Christian Nodal Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y previo a celebrar su aniversario: así los captaron La pareja fue captada luego de varias semanas en la polémica por su supuesta separación. Christian Nodal y Ángela Aguilar están por celebrar su segundo aniversario.



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Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos y previo a celebrar su segundo aniversario juntos luego de varias semanas en la polémica por su supuesta separación.

Este miércoles 29 de abril, los cantantes fueron vistos en Hermosillo, Sonora, previo al concierto que el intérprete de ‘Un Vals’ ofrecería en Expogan 2026.

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A través de videos que fueron compartidos en TikTok e Instagram, a los famosos se les pudo ver contentos y cercanos a sus seguidores, con quienes accedieron a tomarse algunas fotografías.

Incluso, Nodal se detuvo un momento para convivir con sus fans en el aeropuerto de Hermosillo. Sin embargo, ante la insistencia de algunas jóvenes para que Ángela se tomara fotos con ellos, ella accedió sonriente.



La reaparición de Christian Nodal y Ángela Aguilar sucede luego de semanas en la polémica por las versiones de que, supuestamente, se enfrentaban a una crisis matrimonial.

A la fecha, ni él ni ella han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, se han mostrado cercanos en sus publicaciones de Instagram.

Están por celebrar su segundo aniversario

Christian Nodal y Ángela Aguilar están por celebrar su segundo aniversario juntos. Aunque los famosos hicieron pública su relación el 10 de junio de 2024, fue en mayo cuando comenzó su historia de amor.

Según declaraciones del cantante, fue en mayo de 2024 tras terminar su relación con Cazzu, que comenzó a cortejar a la hija de Pepe Aguilar.