Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores sobre su matrimonio: la pareja se dejó ver en el rancho
En medio de una ola de rumores sobre que estarían separados, Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver juntos en el rancho de Zacatecas.
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Christian Nodal y Ángela Aguilar pusieron un alto a los rumores de que estarían separados, al compartir videos donde se les ve cabalgando.
El cantante fue el primero en publicar una fotografía en la que aparecen juntos.
Más tarde, fue la hija de Pepe Aguilar quien mostró que ella y su esposo dieron un paseo a caballo.
Pero no iban solos, pues Leonardo Aguilar y el 'influencer' Papi Kunno los acompañaban.
Además, las imágenes fueron grabadas en el rancho de los Aguilar de Zacatecas, pues tanto las imágenes de Kunno como las de Leonardo lo ventilaron.
Nodal y Ángela Aguilar no estarían separados
El 9 de abril Christian Nodal lanzó su nuevo video "Un Vals", el cual causó controversia porque la modelo que lo protagoniza es parecida a Cazzu, según se comentó en redes y medios de comunicación.
De acuerdo con las especulaciones, eso habría causado una fuerte "crisis matrimonial" que habría llevado a la pareja a separarse, incluso, habría causado la molestia de Pepe Aguilar.
Aunque nadie de la familia Aguilar ni Nodal han dado declaraciones al respecto, recientemente Jomari Goyso, amigo de la pareja, aseguró que ellos estaban "felices".
Una semana después, Chistian y Ángela comparten imágenes juntos, las cuáles darían por terminados los rumores de separación.