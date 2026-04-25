Christian Nodal Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores sobre su matrimonio: la pareja se dejó ver en el rancho En medio de una ola de rumores sobre que estarían separados, Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver juntos en el rancho de Zacatecas.



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Video Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos cabalgando: así ponen alto a las especulaciones

Christian Nodal y Ángela Aguilar pusieron un alto a los rumores de que estarían separados, al compartir videos donde se les ve cabalgando.

El cantante fue el primero en publicar una fotografía en la que aparecen juntos.

Nodal compartió una fotografía junto a su esposa Ángela Aguilar la noche del 24 de abril. Imagen Nodal/Instagram

Más tarde, fue la hija de Pepe Aguilar quien mostró que ella y su esposo dieron un paseo a caballo.

Ángela ventiló que hicieron una cabalgata. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Pero no iban solos, pues Leonardo Aguilar y el 'influencer' Papi Kunno los acompañaban.

Leonardo Aguilar y Papi Kunno fueron parte de la cabalgata. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram, Kunno/Instagram



Además, las imágenes fueron grabadas en el rancho de los Aguilar de Zacatecas, pues tanto las imágenes de Kunno como las de Leonardo lo ventilaron.

Papi Kunno se dejó ver en la alberca del rancho de los Aguilar; mientras que Leonardo mostró que estaba al interior. Imagen Kunno/Instagram, Leonardo Aguilar/Instagram

Nodal y Ángela Aguilar no estarían separados

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El 9 de abril Christian Nodal lanzó su nuevo video "Un Vals", el cual causó controversia porque la modelo que lo protagoniza es parecida a Cazzu, según se comentó en redes y medios de comunicación.

De acuerdo con las especulaciones, eso habría causado una fuerte "crisis matrimonial" que habría llevado a la pareja a separarse, incluso, habría causado la molestia de Pepe Aguilar.

Aunque nadie de la familia Aguilar ni Nodal han dado declaraciones al respecto, recientemente Jomari Goyso, amigo de la pareja, aseguró que ellos estaban "felices".