Christian Nodal Nodal se presume en la casa de Ángela Aguilar en medio de especulaciones: “¡Gracias por tanto amor!” El cantante mostró en sus redes sociales que presuntamente se encuentra en la residencia que tiene su esposa en Zacatecas, México. Él hizo esto en medio de rumores de que se habrían “separado”.



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Christian Nodal presumió estar en la residencia que Ángela Aguilar tiene en Villanueva, Zacatecas, en medio de las especulaciones que existen en torno a su relación.

La tarde de este 24 de abril, el cantante subió en sus historias de Instagram un video que está grabado desde el interior de la vivienda.

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En el clip, el sonorense muestra que están distribuidas a lo largo de varios espacios las rosas rojas que le obsequiaron en la última parada donde ofreció un concierto.

“Aguascalientes, me decoraron toda la casa con sus flores. ¡Gracias por tanto amor!”, escribió él encima de las imágenes.

Nodal mostró la casa de Ángela en un video que subió a su Instagram. Imagen Nodal/Instagram

En la grabación, el cantante no aparece frente a la cámara, ni tampoco Ángela Aguilar.

Sin embargo, él colgó una fotografía en la que sí se le puede ver admirando un ramo, colocado sobre una mesa en medio de la sala.

Nodal se dejó ver admirando unas rosas. Imagen Nodal/Instagram

¿Ángela Aguilar y Nodal estarían juntos?

Las publicaciones de Nodal llegan a horas de que su amigo Kunno difundiera en Instagram dos postales de ellos con Ángela Aguilar.

En la primera instantánea, la pareja sale mirándose durante una puesta de sol. En otra, ellos están a bordo de un avión con el creador de contenido.

“Felices los 3”, escribió encima del segundo retrato el reconocido ‘influencer’, agregando un emoji de carita carcajeándose.

El también actor no detalló ni de cuándo ni en dónde fueron capturadas esas fotos, por lo que se desconoce sin son recientes.

Kunno publicó estas fotografías en las que aparen Ángela Aguilar y Christian Nodal. Imagen Kunno/Instagram

¿Ángela Aguilar y Nodal acaban con rumores de separación?

Aunque no se han pronunciado públicamente para desmentir los reportes que aseguran estarían en una “crisis” matrimonial, ha surgido la duda de si con estos materiales Nodal y Ángela Aguilar quisieran dejar claro que siguen juntos.