Cazzu Cazzu lanza poderoso mensaje en el inicio de su gira por EEUU: "Cuidémonos entre nosotras" La cantante arrancó su ‘Latinaje Tour’ por Estados Unidos en medio de un ritual de sanación y lágrimas por Inti, hija que procreó con Christian Nodal.



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Video Cazzu rompe en llanto en su primer concierto en Estados Unidos

Cazzu lanzó un poderoso mensaje en el inicio de su gira ‘Latinaje’ por Estados Unidos. La noche del jueves 23 de abril, la argentina se presentó en el The Chicago Theatre en medio de rumores de que podría reencontrarse con Christian Nodal durante su estancia en el país.

Durante su presentación, ‘La Jefa’ interpretó éxitos como ‘La Cueva’, ‘Dolce’, ‘Con Otra’ e ‘Inti’, tema con el que no pudo contener las lágrimas. Además, se mostró cercana a su público, a quienes les dedicó algunas palabras entre canción y canción.

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“Tengo tantas cosas para decirles que no sé cómo empezar. Estoy y estamos muy emocionados de empezar nuestra gira y disfrutar con todos”, expresó casi al inicio del show, mientras que más adelante abrió su corazón.

“Lo hacemos con mucho amor. Yo me subo acá, les canto sin autotune para que sepan que a veces desafino, que a veces estoy más cansada que otras veces, enferma, triste, a veces demasiado feliz…

Y con todo eso siempre me subo a un escenario, soy la persona más feliz del mundo, muchas gracias”, reveló.

“Mi deseo más grande es que comprendan que ‘Latinaje’ es un proyecto, un álbum, son ustedes, son todas estas personas que andan detrás. Nos toleramos entre todos los que pensamos diferente y nos respetamos y olviden el deseo de que toda la gente esté de acuerdo con ustedes”, agregó.

Por último, Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, hizo un llamado al respeto, pero sobre todo a cuidarse entre mujeres.

“Sean felices, no se insulten, cuídense, es un momento muy delicado para personas como nosotros, cuidémonos entre nosotras”, sentenció en medio de “una especie de ritual de sanación”.