Cazzu

¿Cazzu y Nodal juntos otra vez por su hija Inti?: lo que se sabe de su supuesto encuentro en EEUU

La cantante se encuentra en Estados Unidos con motivo del inicio de su gira ‘Latinaje’. Su estancia en el país ha desatado especulaciones sobre un posible encuentro con Christian Nodal los primeros días de mayo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Cazzu recuerda su embarazo en medio de la presunta separación de Ángela Aguilar y Nodal

La llegada de Cazzu a Estados Unidos con motivo de su gira ‘Latinaje’ ha desatado especulaciones sobre un supuesto encuentro con Christian Nodal.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, el supuesto encuentro entre la expareja sucedería entre el 8 y 12 de mayo, días en que la argentina llegará a Texas y visitará ciudades como San Antonio, Irving, Houston y El Paso.

PUBLICIDAD

Más sobre Cazzu

Modelo del video de Nodal acusa que le habrían ofrecido dinero para guardar silencio tras polémica
0:57

Modelo del video de Nodal acusa que le habrían ofrecido dinero para guardar silencio tras polémica

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sorprende con anuncio sobre Cazzu en medio de rumores de Nodal y Ángela
0:28

Emiliano Aguilar sorprende con anuncio sobre Cazzu en medio de rumores de Nodal y Ángela

Univision Famosos
Emiliano Aguilar hace inesperada revelación sobre Cazzu en medio de supuesta separación de Ángela y Nodal
2 mins

Emiliano Aguilar hace inesperada revelación sobre Cazzu en medio de supuesta separación de Ángela y Nodal

Univision Famosos
Cazzu recuerda su embarazo en medio de la presunta separación de Ángela Aguilar y Nodal
0:33

Cazzu recuerda su embarazo en medio de la presunta separación de Ángela Aguilar y Nodal

Univision Famosos
Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial
2 mins

Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"
0:25

Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"

Univision Famosos
Cazzu reaparece en público en medio de la polémica con modelo del video de su ex Nodal
0:38

Cazzu reaparece en público en medio de la polémica con modelo del video de su ex Nodal

Univision Famosos
Modelo de video de Nodal afirma que se “siente engañada” e “indignada” con él: revela por qué
0:58

Modelo de video de Nodal afirma que se “siente engañada” e “indignada” con él: revela por qué

Univision Famosos
Pati Chapoy asegura que Cazzu tiene “el diablo” en medio de la polémica con Nodal
0:29

Pati Chapoy asegura que Cazzu tiene “el diablo” en medio de la polémica con Nodal

Univision Famosos
Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”
1 mins

Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”

Univision Famosos

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

“Otra vez se repite el 8 de mayo (…) el 8 de mayo Cazzu llega a Houston para ensayar, para vivir el domingo, día de las madres, su encuentro con Christian Nodal, padre de su hija. El lunes (…) se sube al escenario a kilómetros de la casa de los Aguilar… muy fuerte la coincidencia en fechas”, declaró el 22 de abril.

“Hay un arreglo ya firmado de que Cazzu va a dejar que vea Nodal a Inti y va a ser en Houston a partir del 8 de mayo para que él no tenga que viajar 12 horas en jet privado a Argentina”, insistió.

¿Cazzu y Nodal juntos otra vez por su hija Inti?

Contrario a lo reportado por Ceriani, el presentador Alex Rodríguez dio a conocer este jueves 23 de abril en ¡Siéntese Quien Pueda! que, aunque Christian Nodal tendría deseos de encontrarse con su ex para ver a su hija, las cosas no estarían a su favor.

“El día de ayer algunos periodistas filtraron información de que iba a haber un encuentro en Houston entre Nodal y Cazzu para que él pueda ver a la niña. Les voy a desmentir esta información y les voy a contar exactamente, porque tenemos los documentos en la mano, cómo están las cosas”, declaró.

“Es verdad que ese sería el mayor deseo de Nodal, el poder ver a su hija, porque hace ya casi siete meses que no la ve. Sabemos que ha metido en la Corte esos documentos para poder verla. Él quiere acercarse a dónde esté la niña, en Estados Unidos, si Cazzu va a 40 ciudades, él quiere ir a esas 40 ciudades para poder estar con la pequeña. Sin embargo esa decisión la tiene que dar, aprobar un juez, y de momento el juez (…) no lo ha aprobado”, sentenció.

Relacionados:
CazzuChristian NodalInti González CazzuchelliÁngela AguilarEscándalosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX