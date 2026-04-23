Cazzu ¿Cazzu y Nodal juntos otra vez por su hija Inti?: lo que se sabe de su supuesto encuentro en EEUU La cantante se encuentra en Estados Unidos con motivo del inicio de su gira ‘Latinaje’. Su estancia en el país ha desatado especulaciones sobre un posible encuentro con Christian Nodal los primeros días de mayo.



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La llegada de Cazzu a Estados Unidos con motivo de su gira ‘Latinaje’ ha desatado especulaciones sobre un supuesto encuentro con Christian Nodal.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, el supuesto encuentro entre la expareja sucedería entre el 8 y 12 de mayo, días en que la argentina llegará a Texas y visitará ciudades como San Antonio, Irving, Houston y El Paso.

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“Otra vez se repite el 8 de mayo (…) el 8 de mayo Cazzu llega a Houston para ensayar, para vivir el domingo, día de las madres, su encuentro con Christian Nodal, padre de su hija. El lunes (…) se sube al escenario a kilómetros de la casa de los Aguilar… muy fuerte la coincidencia en fechas”, declaró el 22 de abril.

“Hay un arreglo ya firmado de que Cazzu va a dejar que vea Nodal a Inti y va a ser en Houston a partir del 8 de mayo para que él no tenga que viajar 12 horas en jet privado a Argentina”, insistió.

¿Cazzu y Nodal juntos otra vez por su hija Inti?

Contrario a lo reportado por Ceriani, el presentador Alex Rodríguez dio a conocer este jueves 23 de abril en ¡Siéntese Quien Pueda! que, aunque Christian Nodal tendría deseos de encontrarse con su ex para ver a su hija, las cosas no estarían a su favor.

“El día de ayer algunos periodistas filtraron información de que iba a haber un encuentro en Houston entre Nodal y Cazzu para que él pueda ver a la niña. Les voy a desmentir esta información y les voy a contar exactamente, porque tenemos los documentos en la mano, cómo están las cosas”, declaró.