Florinda Meza

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y manda este mensaje a la cantante

La actriz dio réplica a las criticas que recibió luego de defender a Ángela Aguilar en marzo pasado tras insinuar que Nodal sería el responsable de la polémica que enfrenta la joven.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y arremete contra Cazzu?: “Ni estaba casado con ella”

Florinda Meza reaccionó a las críticas que recibió por defender a Ángela Aguilar luego de insinuar que la influencia de Christian Nodal habría sido determinante en el desarrollo de su relación.

“La pobre muchacha realmente no tenía razón en ser juzgada así. El que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita”, dijo a Despierta América en marzo pasado.

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Florinda Meza reacciona a las críticas

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Al respecto, Florinda Meza señaló que siempre ha defendido a las mujeres, ya que, a su consideración, ser mujer es “difícil”.

“Siempre he defendido y seguiré defendiendo a las mujeres. Siempre la mujer es… La vida es un poco difícil siendo mujer, pero si yo volviera a nacer, pediría ser mujer”, dijo a ‘Hoy’ el 24 de abril.

Manda mensaje a Ángela Aguilar

La viuda de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ también fue cuestionada sobre los rumores que envuelven a Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre una supuesta separación, por lo que la actriz envió un mensaje a la hija de Pepe Agular.

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Decía mi abuela: ‘El éxito de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones’”, expresó.

Florinda Meza reveló que durante su matrimonio con ‘Chespirito’ nunca atravesó un problema matrimonial con el comediante más que la crisis de verlo consumirse por su enfermedad. El creador de ‘El Chavo del 8’ tenía Parkinson y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

“Crisis nunca tuvimos, para mí fue una crisis tremenda su enfermedad porque es sumamente doloroso ver cómo se va consumiendo tu pareja y no puedes hacer absolutamente nada”, expresó.

Por último, la intérprete de 77 años descartó la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor. Incluso, aseguró que de vez en cuando vuelve a utilizar su argolla de matrimonio para ahuyentar a sus pretendientes.

“Me encantaría que volviera Roberto y la reharía nuevamente con él. Todavía tengo pedacitos buenos y sobre todo, en Estados Unidos, que son muy lanzados los señores, yo de plano me pongo la argolla cuando voy a Nueva York porque son muy lanzados”, sentenció.

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