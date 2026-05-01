Christian Nodal Nodal elimina todas sus fotos (también las de Ángela Aguilar) tras estreno musical de Cazzu El cantante borró todo el contenido de su cuenta de Instagram cerca de la medianoche del 1 de mayo y tras el estreno de ‘Perdón si no te llamé’, canción con la que Cazzu debutó en el género de los corridos tumbados.



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Christian Nodal eliminó todas sus fotografías, incluidas las que tenía junto a Ángela Aguilar, de su cuenta de Instagram.

Cerca de la medianoche del viernes 1 de mayo, la red social del cantante se volvió como una hoja en blanco. Incluso, su foto de perfil fue cambiada por la imagen de la letra ‘N’, mientras que en la descripción solo fue colocado el emoji de una bandera de México, un nopal y un corazón en llamas.

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Así luce el perfil de Instagram de Christian Nodal. Imagen Nodal / Instagram



La repentina decisión del cantante de eliminar todo su contenido de Instagram sucedió en medio de los supuestos conflictos que mantiene con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, y tras el estreno de ‘Perdón si no te llamé’, tema con el que Cazzu debuta en el género de los corridos tumbados.

Sin embargo, esta no sería que el intérprete de ‘Un Vals’ elimina todo el contenido de sus redes sociales. En el pasado ya lo había hecho cuando está por hacer un importante anuncio.

Hasta ahora, la única publicación que Christian Nodal tiene en Instagram es un video con respecto a la cancelación de su show de este viernes en Chile, donde responsabiliza a la empresa de su padre Jaime Nodal de fallas en la logística.

¿Cazzu lanza indirectas a Nodal?

Horas antes de que Christian Nodal eliminara todo su contenido de Instagram, Cazzu estrenó el tema ‘Perdón si no te llame’, el cual marca su debut en los corridos tumbados.

El estreno del video de la canción, según reportes de usuarios de redes, llama la atención por la supuesta referencia que hace la argentina a un robo millonario y de lo orgullosa que se sentiría por vencer al hombre protagonista.

“Tengo la casa hecha un desastre y el corazón echado a perder”, “Cree en lo que te dicen, que estoy loca y que me gusta el dinero, los bandidos, los antros, los corridos, comprarme lo que yo quiero", "La que puede, puede y yo puedo" y "No creo en el amor verdadero, ni aunque me regale las flores del mundo entero” son algunas de las frese de la canción que fue estrenada en medio de su ‘Latinaje Tour’ por Estados Unidos.