Cazzu

Cazzu es captada con misterioso galán en Las Vegas: ¿iban de la mano y con Inti?

La cantante fue captada durante su visita a Las Vegas el pasado fin de semana. Según reportes, Julieta Cazzuchelli habría sido vista en compañía de un misterioso hombre y junto a Inti, quien también es hija de Christian Nodal.

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Por:Elizabeth González
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Video Cazzu rompe en llanto en su primer concierto en Estados Unidos

Cazzu fue captada con misterioso galán en Las Vegas previo a su presentación en el Dolby Live Park MGM como parte de su ‘Latinaje Tour’.

Las imágenes fueron difundidas en ¡Siéntese Quien Pueda! en su emisión del lunes 27 de abril. De acuerdo con la presentadora Kerly Ruiz, ‘La Jefa’ fue captada de la mano de su pequeña hija Inti “por los lugares más emblemáticos de Las Vegas”.

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Cazzu fue captada con Inti en Las Vegas.
Cazzu fue captada con Inti en Las Vegas.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!

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¿Quién es el misterioso hombre con el que habría sido captada Cazzu?

En las imágenes presentadas en el show, también se le vería a Cazzu caminar en compañía de un misterioso galán.

Según reportes del periodista Alex Rodríguez, se trataría de su bailarín Ignacio Colombara, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde febrero pasado.

“Fíjense en el hombre que la acompaña”, mencionó Rodríguez durante el show.

“Con estas imágenes que fueron obtenidas este fin de semana en Las Vegas se estaría confirmando algo importantísimo, que Cazzu, tal y como revelamos aquí en ¡Siéntese Quien Pueda! sí tiene pareja y sería Ignacio Colombara, su bailarín”, insistió sin dar más detalles.

Cazzu en aparente compañía de su bailarín.
Cazzu en aparente compañía de su bailarín.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!


Aunque las imágenes presentadas en el show no son claras, en TikTok circulan más videos de este instante, donde, en un primer momento, Cazzu iría de la mano de Inti, mientras que en otro, la pequeña ya no estaría junto a la cantante y ella solo iría caminando con su acompañante, a quien no se le lograría ver el rostro ni de la mano de la intérprete de 'Con Otra'.

Cazzu no reaccionó de manera inmediata a la difusión de las imágenes donde se le vería en presunta situación romántica.

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