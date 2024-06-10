Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman noviazgo y posan enamorados

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron a la revista HOLA! su noviazgo este 10 de junio. Los cantantes despertaron rumores de romance días después de que el intérprete de 25 años anunciara su separación de Cazzu, mamá de su hija Inti.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Las imágenes que confirman el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar: "No es una nueva relación"

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación amorosa a semanas de que el cantante de regional mexicano anunciara su separación de Cazzu, mamá de su hija Inti.

Su noviazgo fue confirmado por la hija de Pepe Aguilar, quien reveló a HOLA! Américas que su relación “no es nueva” sino que más bien es la continuación de una historia que pusieron en pausa.

PUBLICIDAD

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela Aguilar.

Más sobre Christian Nodal

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos
Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”
1:02

Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”

Univision Famosos
Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"
0:47

Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"

Univision Famosos


Dicho lo anterior, Christian Nodal y Ángela Aguilar posaron enamorados y por primera vez para la revista de sociales.

Según información de HOLA! Américas, los cantantes habrían iniciado su relación después de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ pusiera fin a su historia de amor con Cazzu, mamá de su hija Inti.

"Aquella complicidad que surgió años atrás, desde que coincidieron en sus primeras colaboraciones musicales, pronto se convirtió en algo más serio", señala la publicación.

Lo que se sabe de su relación

A solo unos días de que Christian Nodal hiciera pública su separación de Cazzu surgieron rumores de romance con Ángela Aguilar tras ser captados juntos en Texas y luego en Europa.

Sin embargo, los rumores crecieron luego de que salieran a la luz fotos de su estancia en Roma y de que, incluso, Nodal fuera fotografíado rodeando la espalda de la hija de Pepe Aguilar.

El 24 de mayo, el periodista Alex Rodríguez dijo en ¡Siéntese Quien Pueda! que en el pasado Christian Nodal quiso pretender a Ángela, sin embargo, Pepe Aguilar no lo habría permitido.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación este 10 de junio.
Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación este 10 de junio.
Imagen Getty Images


"Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela Aguilar, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen”, reportó.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD