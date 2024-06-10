Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman noviazgo y posan enamorados

Video Las imágenes que confirman el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar: "No es una nueva relación"

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación amorosa a semanas de que el cantante de regional mexicano anunciara su separación de Cazzu, mamá de su hija Inti.

Su noviazgo fue confirmado por la hija de Pepe Aguilar, quien reveló a HOLA! Américas que su relación “no es nueva” sino que más bien es la continuación de una historia que pusieron en pausa.

PUBLICIDAD

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela Aguilar.

SE TERMINÓ EL MISTERIO



En Exclusiva para la revista HOLA USA, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, se encuentran felices y muy enamorados.

😱 🔥 pic.twitter.com/QKNxG5zYoG — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 10, 2024



Dicho lo anterior, Christian Nodal y Ángela Aguilar posaron enamorados y por primera vez para la revista de sociales.

Según información de HOLA! Américas, los cantantes habrían iniciado su relación después de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ pusiera fin a su historia de amor con Cazzu, mamá de su hija Inti.

"Aquella complicidad que surgió años atrás, desde que coincidieron en sus primeras colaboraciones musicales, pronto se convirtió en algo más serio", señala la publicación.

Lo que se sabe de su relación

A solo unos días de que Christian Nodal hiciera pública su separación de Cazzu surgieron rumores de romance con Ángela Aguilar tras ser captados juntos en Texas y luego en Europa.

Sin embargo, los rumores crecieron luego de que salieran a la luz fotos de su estancia en Roma y de que, incluso, Nodal fuera fotografíado rodeando la espalda de la hija de Pepe Aguilar.

El 24 de mayo, el periodista Alex Rodríguez dijo en ¡Siéntese Quien Pueda! que en el pasado Christian Nodal quiso pretender a Ángela, sin embargo, Pepe Aguilar no lo habría permitido.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación este 10 de junio. Imagen Getty Images