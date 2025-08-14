Christian Nodal

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma: asegura que Cazzu “sabía de la boda espiritual”

El cantante habló por primera vez sobre su ruptura con Cazzu y la manera en que comenzó su relación con Ángela Aguilar, con quien se casó en Roma tan solo 21 días después de terminar su compromiso con la madre de su hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nodal le pide “disculpas” a Cazzu públicamente tras su matrimonio con Ángela Aguilar 

Christian Nodal confirmó que se casó con Ángela Aguilar en Roma tan solo 21 días después de terminar su relación con Cazzu.

El cantante reveló en entrevista con Adela Micha que desde que conoció a Ángela Aguilar quedó impactado con su talento y belleza. Incluso, confirmó que su romance con ella comenzó “en pandemia”, cuando grabaron la canción ‘Dime Como Quieres’.

PUBLICIDAD

“Ahí fue donde surgió el romance con ella, ¿no? Ahí fue donde dije: ‘wow, está bien bonito esto’. Por miedos, por enamorado, por todo, por perro, no pudimos hacer que eso funcionara (…) terminamos esa relación, no volvimos a hablar nunca más, en todo el tramo, en hasta el 14 de mayo de 2024”, contó este 13 de agosto en 'La Saga'.

Nodal aseguró que luego de ese reencuentro sintió una conexión muy especial con la hija de Pepe Aguilar, especificando que, el 8 de mayo había puesto punto final a su compromiso con Cazzu.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento en Ensenada le dije: ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos, quiero estar privado, mantener esto privado”, narró.

@famososunivision

¡Da su versión! 😳 Nodal se casó en un boda espiritual en Roma con Ángela Aguilar a días de separarse de Cazzu: "nada fue planeado". 😱 #ChristianNodal #Roma #ÁngelaAguilar #Cazzu #Inti #boda #Roma #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora

♬ sonido original - Famosos - Famosos

Más sobre Christian Nodal

Nodal le pide “disculpas” a Cazzu públicamente tras su matrimonio con Ángela Aguilar 
0:48

Nodal le pide “disculpas” a Cazzu públicamente tras su matrimonio con Ángela Aguilar 

Univision Famosos
“La quiero mucho”: la reveladora entrevista de Ángela Aguilar hablando de Cazzu 
1:00

“La quiero mucho”: la reveladora entrevista de Ángela Aguilar hablando de Cazzu 

Univision Famosos
Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal
0:50

Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal

Univision Famosos
Famosa presentadora llama “fea y mala gente” a Cazzu tras polémica por pensión de Nodal
0:56

Famosa presentadora llama “fea y mala gente” a Cazzu tras polémica por pensión de Nodal

Univision Famosos
¿Dónde está Inti?: revelan supuesta razón por la que Cazzu viajó a México sin la hija que tuvo con Nodal
2 mins

¿Dónde está Inti?: revelan supuesta razón por la que Cazzu viajó a México sin la hija que tuvo con Nodal

Univision Famosos
Cazzu y Belinda se encontrarán: esto dijo la cantante argentina sobre la otra ex de Nodal
2 mins

Cazzu y Belinda se encontrarán: esto dijo la cantante argentina sobre la otra ex de Nodal

Univision Famosos
Cazzu revela los planes de mudanza que tiene tras polémica por pensión de Nodal a su hija
1:00

Cazzu revela los planes de mudanza que tiene tras polémica por pensión de Nodal a su hija

Univision Famosos
Ángela Aguilar sabía que no podía ser “madrina” de Inti y preparó un regalo para la hija de Nodal y Cazzu
2 mins

Ángela Aguilar sabía que no podía ser “madrina” de Inti y preparó un regalo para la hija de Nodal y Cazzu

Univision Famosos
Hija de Cazzu y Nodal: esta sería la cantidad que el cantante consideraría “justa” como pensión para Inti
1 mins

Hija de Cazzu y Nodal: esta sería la cantidad que el cantante consideraría “justa” como pensión para Inti

Univision Famosos
Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti
2 mins

Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti

Univision Famosos


“Llegamos a Roma… Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura… se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Me sentí vivo, vivo y más feliz (…) Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”, agregó.

Su boda con Ángela Aguilar en Roma

De acuerdo con Christian Nodal, su decisión de casarse con Ángela Aguilar fue espontánea. Incluso, aseguró que sin haberlo planeado antes, fue en ese viaje a Roma que decidió casarse con ella.

“Se dio todo, se dio todo. Entonces, que llamo al joyero, que llamo a un amigo… Nunca fue planeado (…) Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 (de mayo), fue para hablar y salir… Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso… Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.

PUBLICIDAD

“En el avión (dije): ‘Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir” (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”, ventiló y aseguró que la entrevista en la que Ángela Aguilar confirma su relación con él en realidad fue una extorsión.

Cazzu sabía que Nodal y Ángela Aguilar se habían casado en Roma

Christian Nodal subrayó que nunca fue infiel a Cazzu. Puntualizó que su relación llegó a su fin el 8 de mayo y luego de “seis” rupturas previas. Asimismo, detalló que fue él mismo quien le informó de su boda con Ángela Aguilar.

“Mi ex mencionó que ella se enteró con el público. Mi ex sabía de la boda… o sea, ya sabía que estaba casado, que me casé… ya sabía. Yo le avisé, creo, el 20 de mayo le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar y prefiero decírtelo yo por aquí’”, refirió y finalmente, el intérprete de ‘Adiós Amor’ ventiló la reacción de Cazzu.

“Lo entendió. O sea, no hubo rollo, lo entendió. No sé cómo lo acomodó su corazón… a lo que entiendo, no muy bien (…) El 20 de mayo se le avisó: ‘Voy a empezar a salir con alguien’. Después, cuando salió la foto, me escribió y le dije: ‘Sí, es Ángela’”, sentenció

Relacionados:
Christian NodalEscándalos de famososPolémicas de famososCazzuÁngela AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD