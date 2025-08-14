Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma: asegura que Cazzu “sabía de la boda espiritual”

Christian Nodal confirmó que se casó con Ángela Aguilar en Roma tan solo 21 días después de terminar su relación con Cazzu.

El cantante reveló en entrevista con Adela Micha que desde que conoció a Ángela Aguilar quedó impactado con su talento y belleza. Incluso, confirmó que su romance con ella comenzó “en pandemia”, cuando grabaron la canción ‘Dime Como Quieres’.

“Ahí fue donde surgió el romance con ella, ¿no? Ahí fue donde dije: ‘wow, está bien bonito esto’. Por miedos, por enamorado, por todo, por perro, no pudimos hacer que eso funcionara (…) terminamos esa relación, no volvimos a hablar nunca más, en todo el tramo, en hasta el 14 de mayo de 2024”, contó este 13 de agosto en 'La Saga'.

Nodal aseguró que luego de ese reencuentro sintió una conexión muy especial con la hija de Pepe Aguilar, especificando que, el 8 de mayo había puesto punto final a su compromiso con Cazzu.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento en Ensenada le dije: ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos, quiero estar privado, mantener esto privado”, narró.



“Llegamos a Roma… Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura… se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Me sentí vivo, vivo y más feliz (…) Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”, agregó.

Su boda con Ángela Aguilar en Roma

De acuerdo con Christian Nodal, su decisión de casarse con Ángela Aguilar fue espontánea. Incluso, aseguró que sin haberlo planeado antes, fue en ese viaje a Roma que decidió casarse con ella.

“Se dio todo, se dio todo. Entonces, que llamo al joyero, que llamo a un amigo… Nunca fue planeado (…) Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 (de mayo), fue para hablar y salir… Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso… Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.

“En el avión (dije): ‘Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir” (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”, ventiló y aseguró que la entrevista en la que Ángela Aguilar confirma su relación con él en realidad fue una extorsión.

Cazzu sabía que Nodal y Ángela Aguilar se habían casado en Roma

Christian Nodal subrayó que nunca fue infiel a Cazzu. Puntualizó que su relación llegó a su fin el 8 de mayo y luego de “seis” rupturas previas. Asimismo, detalló que fue él mismo quien le informó de su boda con Ángela Aguilar.

“Mi ex mencionó que ella se enteró con el público. Mi ex sabía de la boda… o sea, ya sabía que estaba casado, que me casé… ya sabía. Yo le avisé, creo, el 20 de mayo le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar y prefiero decírtelo yo por aquí’”, refirió y finalmente, el intérprete de ‘Adiós Amor’ ventiló la reacción de Cazzu.