Belinda ¿Nodal y Ángela Aguilar no podrían casarse por la iglesia por culpa de Belinda?: lo que reportan La periodista Mandy Fridmann brindó un informe en el que aseguró que la actriz tendría que ver con el supuesto hecho de que el cantante no se podría “volver a casar”.



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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Luego de que Christian Nodal diera a conocer que su enlace religioso con Ángela Aguilar ha sido pospuesto, nueva información al respecto ha sido reportada.

Fue durante una entrevista para Grupo Telemicro que el sonorense afirmó que las nupcias ya no se realizarán este próximo mes de mayo, como su propia esposa había revelado que sería.

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Días más tarde, surgieron rumores de que la pareja se habría “separado” supuestamente a raíz de la polémica por el video de la canción del cantante, ‘Un Vals’, en el que aparece una modelo que fue comparada físicamente con Cazzu y Ángela.

Incluso a Pepe Aguilar le preguntaron acerca de “cómo está” su hija pues, le dijeron, “supuestamente cancelaron la boda”.

“Mira, yo no soy vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela”, respondió el veterano artista al reportero de ‘Ventaneando’ que lo abordó.

¿Nodal no se podría casar por la iglesia con Ángela Aguilar debido a Belinda?

La tarde de este 22 de abril, la periodista Mandy Fridmann habló de una presunta situación que estaría detrás del aplazamiento de la ceremonia en la que bendecirán su unión por la iglesia.

“Mucho se ha hablado del casamiento cancelado y las noticias de por qué se canceló”, indicó durante su participación en el programa para YouTube de Javier Ceriani.

“Yo nada más te voy a decir… Es muy difícil, más no imposible, pero muy difícil que Christian se pueda volver a casar, con Angelita o con quien sea”, aseveró.

La titular de Las Top News fue más allá al asegurar que una exnovia del intérprete de ‘Ya no somos ni seremos” estaría involucrada.

“Porque hay algo que se lo impediría y que tendría que ver con eso… Belinda”, expresó. “El día que pueda decirlo, prometo que lo haré acá en tu show”.

Nodal y la actriz se comprometieron a finales de mayo de 2021, tras nueve meses de noviazgo. Sin embargo, rompieron en febrero de 2022.

¿Belinda y Nodal se casaron en secreto?

De acuerdo con ActitudFem, en agosto de 2021, una de las amigas de Belinda generó, debido a una declaración, especulaciones de que ella habría dejado la soltería.

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“Belinda está casada, pero para… Pero Beli, yo vi el anillo”, mencionó Tini Stoessel en una reunión virtual, retomó el medio.