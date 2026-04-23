Christian Nodal Ángela Aguilar “sí se molestó” con Nodal y "quedó en shock" tras ver video de ‘Un Vals’, reportan La cantante habría reaccionado con molestia tras ver las primeras imágenes de ‘Un Vals’, video en el que aparece una modelo supuestamente parecida a Cazzu.



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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Ángela Aguilar supuestamente "sí se molestó” con Christian Nodal tras ver las primeras imágenes de ‘Un Vals’, video en el que aparece Dagna Mata, una modelo supuestamente parecida a Cazzu.

La periodista Adri Toval reportó que “efectivamente sí hubo un disgusto” entre la pareja, según le habría revelado su fuente, quien, dice, es “muy cercana al equipo de Christian Nodal”.

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“Me cuentan que tanto Nodal como Ángela Aguilar vieron el video, por primera vez juntos y por televisión, desde la sala de su casa cuando el programa Despierta América mostró un adelanto en televisión”, explicó.

“Cuando Ángela ve el video y ve el parecido de la modelo con Cazzu, la fuente me dice que sí se molestó, que la sacó de onda (…) que se quedó en shock, que reaccionó de una manera de: ‘¿Qué es esto?’. Dice que le dijo a Nodal ‘¿Qué está pasando aquí?’”, agregó.

De acuerdo con lo narrado por la costarricense, el material habría sido enviado “directamente por el equipo del papá para promoción”. Sin embargo, reporta que dicho video no habría sido visto por el intérprete, pese a que antes del estreno, supuestamente, le había insistido a Jaime Nodal para verlo.

“Le reclama a su esposo, porque la situación, me dicen, la tomó completamente por sorpresa. En ese momento, en ese fuerte reclamo, en esa discusión (…) me dice la fuente que Nodal le mostró pruebas de que no tenía conocimiento del conocimiento del video y que estaba igual de impactado que ella”, dijo.

“Los dos estaban completamente sorprendidos y es ahí donde Nodal, horas más tarde, decide lanzar un pequeño comunicado”, insistió, refiriéndose al mensaje que el sonorense colocó en sus historias de Instagram la noche del estreno del video ‘Un Vals’.

Adri Toval también señala que esta situación habría llevado a Christian Nodal a discutir con su padre, quien, supuestamente, habría tratado de minimizar lo ocurrido.

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“Nodal habría tenido una fuerte discusión con su papá y, según la fuente, don Jaime le habría dicho lo siguiente: ‘Esto no tiene nada qué ver con tu vida personal, es arte’”, expresó, puntualizando que la pareja habría podido resolver el conflicto.