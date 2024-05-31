Belinda habría sentido celos de Ángela Aguilar durante su relación con Nodal, al igual que Cazzu

Video ¿Ángela Aguilar estuvo con Nodal en México antes de confirmar su noviazgo?: video levanta sospechas

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar. Luego de que la expareja anunciara su separación, el cantante y Ángela Aguilar fueron vinculados sentimentalmente tras ser captados juntos en Texas y luego en Europa. Este lunes 10 de junio, los famosos confimaron su noviazgo a HOLA! Américas.

La cercanía entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no es nueva. Los jóvenes cantantes grabaron juntos el tema ‘Dime cómo quieres’ en 2020, lo cual habría provocado recelo en Belinda, quien para entonces estaba comprometida con el artista de 25 años.

Según reportes de la periodista Ana María Alvarado, la intérprete de ‘Cactus’ “tenía muchos celos” de la hija de Pepe Aguilar, quien entonces apenas comenzaba a forjar su camino en la música.

“A mí me cuentan que quien tenía muchos celos siempre de Ángela Aguilar, era Belinda”, dijo en Sale el Sol el 31 de mayo.

“Entre ellos había química, es un hecho, porque Belinda se ponía celosa y de ser cierto el romance… Belinda no te equivocaste, ahí había algo”, insistió en el show.

¿Cazzu también sentía celos de Ángela Aguilar?

Durante la emisión de Premios Juventud 2022, Cazzu compartió escenario con artistas como Kany García, Goyo y Ángela Aguilar.

Cazzu y Ángela Aguilar en Premios Juventud 2022. Imagen Univision



Luego de su participación, la trapera argentina compartió algunas fotografías del show junto a sus colegas, sin embargo, en ninguna incluyó a la hija de Pepe Aguilar.

Esta acción desató rumores de celos por la cercanía de la joven con Christian Nodal, con quien entonces la argentina mantenía una relación.

Las especulaciones tomaron fuerza en junio de 2023 luego del intercambio de mensajes que el intérprete de ‘Adiós Amor’ y Ángela Aguilar sostuvieron en Instagram tras de su presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Qué lindo presenciar tu felicidad y tus logros. Después de tres años… lo logramos. Gracias”, escribió Ángela en Instagram, a lo que Nodal le respondió: “Te quiero Ángela, muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable, es un honor compartir el escenario contigo”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en el Foro Sol de la Ciudad de México. Imagen Mezcalent



En medio de este intercambio de mensaje, Cazzu colocó emojis de corazón, acción que los internautas interpretaron como que habría “marcado territorio”.

Nodal habría intentado pretender a Ángela Aguilar antes de andar con Belinda

El periodista Alex Rodríguez dijo en ¡Siéntese Quien Pueda! que en el pasado Christian Nodal quiso pretender a Ángela, sin embargo, Pepe Aguilar no lo habría permitido.