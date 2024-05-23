Christian Nodal y Cazzu anuncian su separación: "Tomamos caminos separados"

Video Nodal y Cazzu se separan: el romance que inició después de otra dolorosa ruptura

Christian Nodal y Cazzu confirmaron su ruptura después de varios días de especulaciones sobre su relación.

El cantante de regionl mexicano publicó un breve comunicado en sus historias de Instagram.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti".

"Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", finalizó en su mensaje.

Por su parte, Cazzu retomó el mensaje de Nodal, pero también compartió su propio comunicado.

"Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana".

Los cantantes omitieron las causas de la ruptura y desde cuándo terminaron su noviazgo de casi dos años.

Nodal y Cazzu anuncian su ruptura. Imagen Christian Nodal/Instagram, Cazzu/Instagram

¿Dieron pistas sobre su ruptura?

En días recientes, en redes sociales se especuló que los cantantes habrían terminado su relación, debido a las publicaciones que ambos hicieron.

Según reportes de algunos medios como 'Venga la Alegría', Nodal compartió una fotografía junto a una mujer de nombre Estevie que levantó sospechas. Sin embargo, al poco tiempo se ventiló que ella un evento de una tequilera en México.

Por otro lado, según los reportes, Cazzu publicó un mensaje que levantó sospechas de que algo pasaba en la relación.

"Lo que me falta de linda, me sobra de … pero eso no significa que no tenga temores que se caiga de…".

Después, la rapera apareció junto a un hombre, pero sus seguidores aclararon que se trataba del cantante Luck Rap, con quien grabó una colaboración musical.

Inti, la hija de Nodal y Cazzu. Imagen Christian Nodal/Instagram, Cazzu/Instagram

La historia de a mor de Nodal y Cazzu

Los cantantes se conocieron en 2022, pero fue en junio cuando se les vio por primera vez caminando de la mano por las calles de Guatemala.

Fue hasta agosto de ese mismo año que la rapera confirmó su relación con el mexicano en los Premios Gardel 2022: "Bien, feliz… la verdad que in love", dijo a los medios de comunicación, reportó Glamour.

Ante los rumores de embarazo, en abril de 2023 Cazzu reveló que estaba esperando un bebé en pleno concierto en Buenos Aires, cuando dejó al descubierto su prominente pancita.

Inti nació el 14 de septiembre de 2023 y los tres formaron una familia en Argentina, donde residían en una casa de campo.