Nodal y Ángela Aguilar: las pistas que levantan sospechas de que tienen un romance

Christian Nodal

Desde que Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura, el cantante ha sido relacionado con Ángela Aguilar. En los últimos días ha surgido información que levanta sospechas de que hay un posible romance entre ellos.

Por:Ashbya Meré
Video ¿Ángela Aguilar usa cadena de Nodal? Las imágenes que encienden otra vez rumores de romance

Tras hacerse pública la ruptura de Cazzu y Christian Nodal, al cantante se le ha relacionado con Ángela Aguilar.

Al principio porque fueron captados el 22 de mayo a las afueras de un supermercado en Magnolias, Texas. Pero, un par de días después la hija de Pepe Aguilar fue la invitada especial de Nodal en el concierto que ofreció en Monterrey, por lo que se especuló que esa habría sido la razón por la que se reunieron.

Sin embargo, han salido a la luz detalles que levantan sospechas de que los cantantes estarían saliendo.

Ángela usa un dije igual al de Nodal

Este 30 de mayo trascendió que los cantantes usan una cadena igual con un dije de cruz. Aunque se desconoce si es la misma o si cada quien tiene la suya.

Imagen Ángela Aguilar/Instagram, Nelssie Carrillo/Instagram

¿Ángela Aguilar y Nodal están en Roma?

Mónica Corgan, quien según información de la periodista Nelssie Carrillo es la mejor amiga de Ángela Aguilar, publicó un video en sus historias de Instagram en donde muestra que está en Roma, pues a lo lejos se aprecia El Vaticano.

Por su parte, Christian también compartió un video parecido, se alcanza a ver la cúpula de la Basílica de San Pedro.

Sin embargo, en ninguna de las publicaciones aparece Ángela Aguilar.

Imagen Christian Nodal/Instagram, Mónica Corgan/Instagram

La foto donde Nodal abraza a Ángela

La cuenta de Instagram 'Reina Venenosa' publicó una fotografía de la cual se desconoce lugar y fecha, en la que se aprecia que aparentemente Nodal abraza a Ángela Aguilar mientras están sentados.

Imagen Reina Venenosa/Instagram

Pepe Aguilar no quería a Nodal como yerno

El 24 de mayo el periodista Alex Rodríguez dijo en ¡Siéntese Quien Pueda! que en el pasado Christian quiso pretender a Ángela, pero Pepe Aguilar no lo habría permitido.

"Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela Aguilar, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen".

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura el 23 de mayo; por su parte, se sabía que Ángela tenía una relación con el jugador de la NFL Josh Ball, aunque según la cuenta 'Reina Venenosa' ya estaría soltera.

