Belinda

Esto hizo Belinda después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu

La cantante se hizo presente en redes sociales minutos después de que su exnovio confirmara su ruptura con Cazzu. Nodal comenzó su relación con la rapera argentina a meses de romper su compromiso con Belinda.

Por:
Elizabeth González.
Belinda reapareció en redes sociales tan solo minutos después de que Christian Nodal anunciara su separación de Cazzu después de casi dos años de relación.

La cantante se hizo presente a través de sus historias de Instagram, donde solo se enfocó en promocionar su canción ‘300 Noches’, tema a dúo con Natanael Cano que muchos creen, estaría dedicada a Nodal.

Belinda aprovechó sus redes para promocionar su tema '300 Noches'.
Imagen Belinda / Instagram

El mensaje de Belinda, ¿qué dijo?

A su publicación sumó un enlace direccionado a su canal de difusión de WhatsApp, donde Belinda agradeció a sus seguidores por apoyar ‘300 Noches’.

“Hola a todos. Qué emoción que la canción siga subiendo. Gracias por reproducirla, gracias porque la han hecho su favorita. Sigámosla reproduciendo mucho para que tengamos mejores números. Les agradezco el apoyo. Los amo”, expresó.

“Estoy filmando una serie de 5 de la mañana a 9 de la noche, por eso si me sienten un poquito distante es poque estoy trabajando sin parar, pero feliz de que ‘300 Noches’ esté subiendo tanto, así que sigamos así. Los quiero. Un besito”, concluyó.

La cantante envió un mensaje a sus seguidores vía WhatsApp.
Imagen Belinda Instagram / WhatsApp


Si bien Belinda no hizo ningún comentario sobre la reciente ruptura de Christian Nodal con Cazzu, el nombre de la cantante se volvió tema de conversación en redes por los minutos de diferencia que su publicación tuvo de la de su exnovio y la rapera argentina.

Belinda y Christian Nodal sostuvieron una relación por casi dos años. Su ruptura, en 2022, ocurrió en medio de dimes y diretes en redes sociales.

Apenas unos meses después, el intérprete de ‘Adiós Amor’ dio pistas de haber iniciado una relación con Cazzu, misma que la rapera argentina confirmó en junio de 2022.

El 15 de abril de 2023, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, confirmó que estaba embarazada. Su hija Inti es fruto de su relación de casi dos años con Christian Nodal.

