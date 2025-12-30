Muertes de famosos Muertes trágicas de famosos en 2025: sus fallecimientos conmocionaron al mundo del entretenimiento Actores, cantantes, influencers y deportistas perdieron la vida repentina y trágicamente en 2025. Valeria Márquez, Rob Reiner, Rubby Pérez, Gene Hackman y otros famosos son algunos de los famosos que despedimos este año.

Video Famosos que murieron de manera trágica este 2025 entre asesinatos, accidentes y más

El 2025 quedará marcado por las pérdidas inesperadas que ocurrieron entre accidentes, asesinatos y circunstancias que aún generan preguntas.

Rubby Pérez

PUBLICIDAD

El merenguero Rubby Pérez murió trágicamente a los 69 años la madrugada del 8 de abril en Santo Domingo tras el derrumbe del techo de la discoteca Jetset, donde quedó atrapado entre los escombros.

Gene Hackman y Betsy Arakawa

Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados sin vida en su hogar de Nuevo México. El 26 de febrero, la pianista murió primero a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, mientras que el actor por una afección cardiovascular, aunque posiblemente no se habría dado cuenta de la ausencia de su esposa porque padecía Alzheimer.

Valeria Márquez

La muerte de Valeria Márquez le dio la vuelta al mundo; la influencer mexicana de 23 años fue asesinada a tiros el 13 de mayo en su salón de belleza en Zapopan mientras transmitía en vivo por TikTok.

Un hombre enmascarado le disparó y el crimen continúa sin respuestas ni detenidos.

Diogo Jota

Diogo Jota, delantero portugués de Liverpool, falleció el 3 de julio a los 28 años en un accidente automovilístico en España provocado por la explosión de un neumático; al futbolista lo acompañaba su hermano, quien también perdió la vida.

Débora Estrella

Débora Estrella, conocida presentadora mexicana, murió el 20 de septiembre a los 43 años en un accidente aéreo en Nuevo León. La avioneta en la que viajaba con el piloto se desplomó en una zona industrial.

Caso B-King y DJ Regio

El cantante Caso B-King y DJ Regio fueron hallados sin vida el 17 de septiembre en un terreno del Estado de México; sus cuerpos presentaban signos de tortura y la investigación apunta a un ajuste de cuentas.

PUBLICIDAD

Micky Hair, Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar

Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar y otras famosas, fue acribillado el 29 de septiembre a las afueras de su lujosa estética en la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que fue un ataque directo y ya hay un detenido.

Fede Dorcaz

Fede Dorcaz murió a los 29 años el 9 de octubre también en la Ciudad de México; el cantante y modelo argentino fue atacado por dos hombres armados a bordo de una motocicleta que pretendían asaltarlo y en noviembre fueron arrestados.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer

La muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer, suscitada el 14 de diciembre, también impactó al mundo, pues su hijo Nick Reiner, quien padece esquizofrenia, es señalado de haberlos apuñalado.

Greg Biffle, campeón de NASCAR

Finalmente, el 18 de diciembre, Greg Biffle, campeón de NASCAR, murió junto a su esposa y dos hijos al estrellarse el jet privado en el que viajaban junto a tres acompañantes. El incidente fue provocado por las inclemencias del clima solo 10 minutos después del despegue en Carolina del Norte.