Fede Dorcaz

Muerte Fede Dorcaz: arrestan a sujetos presuntamente relacionados con su asesinato y los vinculan a proceso

Fede Dorcaz murió el 9 de octubre a los 29 años en la Ciudad de México. El cantante fue acribillado por hombres armados que le arrebataron la vida a balazos.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

El cantante Fede Dorcaz, novio de la youtuber Mariana Ávila, fue asesinado a balazos en las calles de la Ciudad de México el 9 de octubre. A casi dos meses de su fallecimiento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre el arresto de dos sujetos presuntamente relacionados con el homicidio del originario de Argentina.

“Como resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, fueron detenidos Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’”, declaró Pablo Vázquez Camacho en un comunicado publicado este lunes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el titular de la SSC, los sujetos fueron detenidos “por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 9 de octubre” en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

“Andy ‘N’ fue detenido el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero tras una persecución por un robo y Geovanni ‘N’ fue detenido el 20 de noviembre durante cuatro cateos en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo”, dijo.

Más sobre Fede Dorcaz

Actor de 'Cita a Ciegas' denuncia ataque en la misma zona donde asesinaron a Fede Dorcaz
1 mins

Actor de 'Cita a Ciegas' denuncia ataque en la misma zona donde asesinaron a Fede Dorcaz

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos
Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen
1:00

Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen

Univision Famosos
Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"
2 mins

Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"

Univision Famosos
Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir
1:00

Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad
2 mins

Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: revelan lo que sucederá con su lugar en reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'
2 mins

Fede Dorcaz murió: revelan lo que sucederá con su lugar en reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante
2 mins

Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?
2 mins

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?

Univision Famosos

Vinculan a proceso a presuntos homicidas de Fede Dorcaz

Asimismo, informó que tras una audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, los hombres “fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán en un centro penitenciario” mientras las autoridades continúan con la investigación.

Ellos serían los presuntos asesinos del modelo y cantante argentino, Fede Dorcaz.
Ellos serían los presuntos asesinos del modelo y cantante argentino, Fede Dorcaz.
Imagen X

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz murió a los 29 años el 9 de octubre en la Ciudad de México.

La causa de muerte oficial no ha sido revelada por las autoridades ni por su familia. Sin embargo, reportes señalan que el artista falleció instantáneamente por un impacto de bala.

De acuerdo con el reportero Jesús Arias, Fede Dorcaz fue acribillado por hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas tras aparentemente resistirse a un asalto.

Los sujetos le habrían disparado de manera directa en el cuello causándole una muerte casi instantánea.

“Es alcanzado metros más adelante por estos sujetos, quienes le disparan de manera directa, causándole, al menos una herida por impacto de bala en la zona del cuello que le causa la muerte casi de manera instantánea”, declaró y señaló que, según testigos, en un supuesto intento de pedir ayuda, “alcanza a bajar de la camioneta”, y se desploma sobre Periférico.

Relacionados:
Fede DorcazMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX