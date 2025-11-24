Muerte Fede Dorcaz: arrestan a sujetos presuntamente relacionados con su asesinato y los vinculan a proceso

El cantante Fede Dorcaz, novio de la youtuber Mariana Ávila, fue asesinado a balazos en las calles de la Ciudad de México el 9 de octubre. A casi dos meses de su fallecimiento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre el arresto de dos sujetos presuntamente relacionados con el homicidio del originario de Argentina.

“Como resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, fueron detenidos Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’”, declaró Pablo Vázquez Camacho en un comunicado publicado este lunes.

De acuerdo con el titular de la SSC, los sujetos fueron detenidos “por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 9 de octubre” en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

“Andy ‘N’ fue detenido el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero tras una persecución por un robo y Geovanni ‘N’ fue detenido el 20 de noviembre durante cuatro cateos en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo”, dijo.

Vinculan a proceso a presuntos homicidas de Fede Dorcaz

Asimismo, informó que tras una audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, los hombres “fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán en un centro penitenciario” mientras las autoridades continúan con la investigación.

Ellos serían los presuntos asesinos del modelo y cantante argentino, Fede Dorcaz. Imagen X

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz murió a los 29 años el 9 de octubre en la Ciudad de México.

La causa de muerte oficial no ha sido revelada por las autoridades ni por su familia. Sin embargo, reportes señalan que el artista falleció instantáneamente por un impacto de bala.

De acuerdo con el reportero Jesús Arias, Fede Dorcaz fue acribillado por hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas tras aparentemente resistirse a un asalto.

Los sujetos le habrían disparado de manera directa en el cuello causándole una muerte casi instantánea.