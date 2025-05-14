Valeria Márquez

Le quitan la vida a 'influencer' durante transmisión en vivo: tenía 23 años

Valeria Márquez, empresaria y modelo, estaba atendiendo su salón de belleza en México cuando un hombre le arrebató la vida a tiros.


Video Muere famosa ‘influencer’ en una estética en México: le habrían quitado la vida durante un ‘live’ 

Valeria Márquez, 'influencer' de 23 años y propietaria de un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, fue ejecutada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

El ataque ocurrió la tarde del 13 de mayo, alrededor de las 18:00 horas, en su negocio Blossom The Beauty Lounge. Según los primeros reportes, un hombre armado, que entró con el pretexto de entregarle un obsequio, ingresó al establecimiento y disparó en al menos dos ocasiones contra la joven, impactándola en la cabeza y tórax, según informó el medio Quinto Poder.

El crimen quedó registrado en vivo

Durante la transmisión, que rápidamente se volvió viral, se observa a Valeria a punto de recibir un paquete antes de que se escuchen los disparos. La joven se desploma frente a la cámara, mientras una empleada aparece gritando en medio del caos.

El agresor huyó en una motocicleta y hasta el momento no ha sido identificado oficialmente.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Aunque no se ha confirmado el móvil, versiones no oficiales señalan que el ataque podría haber sido ordenado por un exnovio de Valeria.

Valeria Márquez era modelo, empresaria e 'influencer'.
Imagen Valeria Márquez/Instagram

¿Quién era Valeria Márquez?

La creadora de contenido era una modelo de Guadalajara, Jalisco, y tenía 23 años.

En 2021 fue seleccionada en el certamen de belleza Miss Rostro.

A su corta edad ya había emprendido un negocio de belleza, el salón Blossom The Beauty Lounge, donde perdió la vida.


