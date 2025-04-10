"Me lo aplastó": hija de Rubby Pérez narra el momento en que una viga cayó sobre su padre

Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Zulinka Pérez, la hija de Rubby Pérez, ha compartido con diversos medios de comunicación que la familia está "devastada" por la inesperada muerte del cantante en el colapso del Jet Set Club la madrugada del 8 de abril.

La corista de 'La Voz Más Alta del Merengue' narró a detalle cómo vio que una viga le cayó encima a su padre.

PUBLICIDAD

"Me lo aplastó": una viga cayó encima de Rubby Pérez

Zulinka relató que estaban interpretando el tema 'Color de Rosa' y, debido a una reciente intervención que ella tuvo, solo cantó la primera parte de la canción, por lo cual su padre estaba comenzando sus estrofas cuando el techo colapsó.

" Cuando él entró todo empezó a desplomarse (…) Todo fue tan rápido, es como un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, agarrarlo, o sea, todo le cayó encima, ya no lo vi más", contó a Lourdes Stephen la mañana de este 10 de abril.

Zulinka explicó que su padre tenía "la mala costumbre de cantar con los ojos cerrados", por lo cual no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que "ya tenía todo encima".

"Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó, entonces otra viga agarró a mi esposo por acá y le cayó encima, lo tenía aplastado".

La hija de Rubby recordó que su marido quedó herido cerca de donde estaba el merenguero, pero no pudo acceder a él, por lo cual le pidió a Zulinka que saliera del lugar para no dejar a su huérfano en caso de que continuara el derrumbe del recinto.

Lamentó que Luis Solís, saxofonista de la banda, perdiera la vida en el incidente, compartió que una viga le cayó en la cabeza quitándole la vida al instante. También señaló que el bajista del grupo se encuentra hospitalizado.

Las últimas palabras que Rubby Pérez le dijo a su hija

Zulinka compartió que en medio del show su padre le dijo unas palabras que nunca olvidará. Contextualizó que hace 14 años ella deseaba hacerse una abdominoplastia para mejorar su figura por el parto que tuvo.

PUBLICIDAD

En medio del show en el Jet Set Club, mientras ella le secaba el sudor como acostumbraba, estas fueron las últimas palabras que se dijeron.

"Lo último que él me dijo, él me abrazó y me dijo 'Mira qué cinturita tienes' y yo le dije 'Gracias a ti'".