Rubby Pérez

"Me lo aplastó": hija de Rubby Pérez narra el momento en que una viga cayó sobre su padre

Zulinka Pérez narró a detalle cómo fue el momento exacto en que se desplomó el techo del Jet Set Club cuando su padre estaba en el escenario.


Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Zulinka Pérez, la hija de Rubby Pérez, ha compartido con diversos medios de comunicación que la familia está "devastada" por la inesperada muerte del cantante en el colapso del Jet Set Club la madrugada del 8 de abril.

La corista de 'La Voz Más Alta del Merengue' narró a detalle cómo vio que una viga le cayó encima a su padre.

PUBLICIDAD

"Me lo aplastó": una viga cayó encima de Rubby Pérez

Zulinka relató que estaban interpretando el tema 'Color de Rosa' y, debido a una reciente intervención que ella tuvo, solo cantó la primera parte de la canción, por lo cual su padre estaba comenzando sus estrofas cuando el techo colapsó.

Más sobre Rubby Pérez

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza
2 mins

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza

Univision Famosos
¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde
1:00

¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Univision Famosos
Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria
1 mins

Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria

Univision Famosos
Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”
1:07

Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”

Univision Famosos
Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia
1:11

Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia

Univision Famosos
Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 
1:18

Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 

Univision Famosos
"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre
10 fotos

"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre
1:13

Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró
1:29

¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró

Univision Famosos
¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio
2 mins

¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio

Univision Famosos

" Cuando él entró todo empezó a desplomarse (…) Todo fue tan rápido, es como un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, agarrarlo, o sea, todo le cayó encima, ya no lo vi más", contó a Lourdes Stephen la mañana de este 10 de abril.

Zulinka explicó que su padre tenía "la mala costumbre de cantar con los ojos cerrados", por lo cual no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que "ya tenía todo encima".

"Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó, entonces otra viga agarró a mi esposo por acá y le cayó encima, lo tenía aplastado".

La hija de Rubby recordó que su marido quedó herido cerca de donde estaba el merenguero, pero no pudo acceder a él, por lo cual le pidió a Zulinka que saliera del lugar para no dejar a su huérfano en caso de que continuara el derrumbe del recinto.

Lamentó que Luis Solís, saxofonista de la banda, perdiera la vida en el incidente, compartió que una viga le cayó en la cabeza quitándole la vida al instante. También señaló que el bajista del grupo se encuentra hospitalizado.

Las últimas palabras que Rubby Pérez le dijo a su hija

Zulinka compartió que en medio del show su padre le dijo unas palabras que nunca olvidará. Contextualizó que hace 14 años ella deseaba hacerse una abdominoplastia para mejorar su figura por el parto que tuvo.

PUBLICIDAD

En medio del show en el Jet Set Club, mientras ella le secaba el sudor como acostumbraba, estas fueron las últimas palabras que se dijeron.

"Lo último que él me dijo, él me abrazó y me dijo 'Mira qué cinturita tienes' y yo le dije 'Gracias a ti'".

Rubby Pérez fue despedido por su familia y famosos cercanos a él de manera privada la tarde del 9 de abril, luego de que su cuerpo fuera sacado de entre los escombros. Sin embargo, este jueves 10 se llevan a cabo los servicios fúnebres de manera pública en el Teatro Nacional Eduardo Prieto en Santo Domingo, para que sus seguidores le den el último adiós.

Relacionados:
Rubby PérezZulinka PérezFuneralesRepública DominicanaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD