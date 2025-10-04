Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Video Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

El cuerpo de B-King fue sepultado en Medellín el 2 de octubre, luego de haber sido asesinado en México junto a su colega DJ Regio Clown.

Dos semanas después de haber sido encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán en el estado de México, las autoridades ya tienen identificados a los culpables, según informó el programa ¡Siéntese Quien Pueda! el 3 de octubre.

¿Quiénes mataron a B-King y DJ Regio Clown?

De acuerdo con reportes que el periodista Alex Rodríguez dio en el show, hasta el momento las autoridades han detenido a siete personas: Angie Miller, actriz venezolana con quien mantenía una amistad y que el 2 de septiembre fue liberada por falta de pruebas, cuatro colombianos y dos mexicanos, aunque las autoridades no han podido demostrar su participación en este crimen.

Sin embargo, el presentador de ¡Siéntese Quien Pueda! informó la tarde del 3 de octubre que ya se identificaron a los presuntos culpables.

"Acabamos de hablar con la fiscalía y aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables, saben con nombres y apellidos quienes le hicieron eso a DJ Regio y también a Bayron".

Rodríguez también señaló que el crimen tendría que ver con actividades ilícitas.

"Esto lo suelen hacer los grupos delincuenciales, precisamente cuando estos se quieren vengar porque quieren marcar el territorio (…) Al parecer, éstos (DJ Regio Clown y B-King) estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso", dijo el periodista.

Madre de B-King sospecha "trampa"

Adriana Salazar, mamá de Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, dijo en el podcast 'Más Allá del Silencio', que su hijo fue contratado para presentarse en un show junto a DJ Regio Clown, a quien presuntamente no conocía.

" No, no lo conocía. No sabía quién era. No lo conocía, o sea, nunca lo conoc… nunca, jamás. Ya cuando él llega [a México], Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen", afirmó.

Por su parte, Estefanía Agudelo, hermana de B-King, reconoció que tienen "muchas dudas en cuanto a la contratación" que le hicieron.