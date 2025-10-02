Video El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Bryan Ballesteros Argueta, quien piloteaba la avioneta en la que murieron él y la periodista Débora Estrella el pasado 20 de septiembre, habría consumido sustancias ilegales.

Este jueves 2 de octubre, diario El Norte informó que el piloto “dio positivo a alcohol y mariguana en los exámenes toxicológicos que se le practicaron”, según “revelaron ayer fuentes de la Fiscalía General de Justicia”.

El medio puntualiza que “no se especificó qué grado” de dichos elementos se encontraron en el organismo de Ballesteros, y que se aclaró que eso “no fue necesariamente la causa determinante del accidente”.

Además, señala que presuntamente la investigación realizada por la dependencia establece que él “fue piloto comercial en la empresa Viva Aerobús, de donde fue dado de baja presuntamente por problemas de alcoholismo”.

El 24 de septiembre, luego de dudas al respecto, Javier Flores, fiscal de Nuevo León, dio a conocer que Bryan “era el hombre” que piloteaba la nave.

Piloto de aeronave en la que viajaba Débora Estrella habría regresado a pista antes del incidente

En su reporte, El Norte revela, citando a sus ‘insiders’, que el sábado 20 de septiembre, Bryan Ballesteros Argueta y Débora Estrella abordaron la avioneta Cessna en el Aeropuerto del Norte, en Apodaca, como parte de una clase para pilotear.

“Cuando apenas iban a despegar, el piloto se comunicó a la Torre de Control para informar que regresaría a la pista, luego se bajó para buscar otra aeronave, pero al no encontrar una disponible, regresó a la avioneta y se fueron en ella, relató el informante”, relata.

La fuente puntualizó que dicha alegada maniobra “será investigada por la Dirección General de Aeronáutica Civil” para “determinar por qué el piloto se arrepintió de despegar en el primer intento y buscó otro avión”.

¿Qué causó el desplome de la aeronave en la que viajaba Débora Estrella?

El informante de El Norte aseguró que supuestamente la Fiscalía estatal terminará “pronto” sus indagaciones y enviará los resultados a la Fiscalía General de la República, la cual, a su vez, abriría una investigación para establecer qué originó la caída de la nave.

