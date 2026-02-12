James Van Der Beek Donaciones para apoyar a la familia del fallecido James Van Der Beek superan el millón de dólares Tras la muerte de James Van Der Beek, amigos de la familia crearon una campaña para recibir donaciones que ayuden económicamente a su viuda y sus seis hijos. En menos de 24 horas se ha recaudado más de un millón de dólares.



Video Las imágenes de los “últimos días” de vida de James Van der Beek antes de morir

En diciembre de 2025, James Van Der Beek se unió a una casa de subastas para poner a la venta algunos artículos personales que lo ayudarían a recaudar dinero para costear su tratamiento contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le quitó la vida el 11 de febrero.

Tras su muerte, amigos de la familia crearon una campaña de donaciones para apoyarlos económicamente y la cifra ya supera el millón de dólares a menos de 24 horas de haberla hecho.

"Mis amigos crearon este link para apoyarme a mí y a mis hijos durante este tiempo. Con gratitud y el corazón roto", se lee en el mensaje donde comparte el enlace para hacer donaciones.

Hasta la mañana de este jueves 12 de febrero, la campaña en GoFundMe para apoyar a la familia del protagonista de la serie 'Dawson's Creek' registra $1,278,881 dólares, cumpliendo casi la meta de $1,500,000 dólares.

Famosos han donado a la causa de Jame Van Der Beek

Aunque muchas personas han aportado de manera anónima, hay famosos que revelaron su identidad, según reportó TMZ.

Entre los nombres que se mencionan se encuentran Derek Hough, actor de 'Dancing with the Stars' que donó $1,000 dólares; la actriz Zoe Saldana contribuyó con $2,500 dólares; la viuda del legendario guionista Norman Lear dará $5,000 dólares mensuales, al igual que la 'youtuber' Codie Sanchez.

Hasta la mañana del 12 de febrero, la página web registra más de 25,000 personas que han donado.

La viuda de James Van Der Beek agradece donaciones. Imagen Kimberly Van Der Beek/Instagram

Familia de James Van Der Beek enfrenta problemas económicos

En el texto que aparece en el enlace explican que, a lo largo de la enfermedad del actor, "la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una enorme carga financiera mientras hacían todo lo posible para apoyar a James y cubrir sus cuidados".

"Tras esta pérdida, Kimberly y los niños se encuentran ante un futuro incierto. Los costos del tratamiento médico de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos", detallan.

El mensaje señala que una de las mayores preocupaciones es que los seis hijos de James continúen su educación y tengan "cierta estabilidad", por lo cual piden el apoyo no solo de amigos y familiares, también "de la comunidad" para que puedan enfrentar lo que viene.