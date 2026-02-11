James Van Der Beek James Van Der Beek muere y piden donaciones para su familia: “Se enfrentan a un futuro incierto” Luego de que el protagonista de ‘Dawson’s Creek’ falleciera este 11 de febrero, sus amigos crearon una página para recaudar dinero que ayude a su viuda, Kimberly, y sus seis hijos.



Video Muere James Van Der Beek, de ‘Dawson’s Creek’: subastaba cosas para pagar su tratamiento

Amistades de la familia de James Van Der Beek están solicitando apoyo para la esposa e hijos del actor, quien murió la mañana de este 11 de febrero.

La noticia del fallecimiento de quien fuera el protagonista de la serie ‘Dawson’s Creek’ fue confirmada en redes por sus seres queridos, quienes indicaron que pereció “pacíficamente”.

PUBLICIDAD

“Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará”, indicaron, pidiendo por ahora privacidad.

Piden ayuda para la familia de James Van Der Beek

A minutos de que se informara el deceso de James Van Der Beek, su esposa, Kimberly, compartió que sus allegados iniciaron una colecta en GoFundMe para apoyarla.

“Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a nuestros hijos durante este momento. Con gratitud y el corazón roto”, escribió al respecto en una Historia de Instagram.

En la página de la recaudación se colocó un mensaje para explicar la situación. En él, se indicó que mientras el intérprete estuvo enfermo, su “familia enfrentó no sólo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera”.

“Tras esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto. Los gastos de la atención médica de James y la larga lucha contra el cáncer ha dejado a la familia sin fondos”, revelaron.

“Están trabajando dura para poder quedarse en su casa y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan increíblemente difícil”, añadieron.

En la misiva se recalcó que el soporte de “la comunidad en general marcará una gran diferencia” a medida que ellos “avanzan por el camino que tienen por delante”.

“Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar facturas y financiar la educación de los niños. Cada donación, sin importar la cantidad, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”, concluyen.

PUBLICIDAD

La cifra que desean recaudar es de 550 mil dólares. Al momento ya han alcanzado los 331 dólares, más de la mitad de la meta.

James y Kimberly se casaron en 2010, mismo año en que nació su primera hija, Olivia. Su ‘clan’ creció con la llegada posterior de Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek enfrentó al cáncer

En agosto de 2023, James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, lo que hizo público hasta el año siguiente.

Según dijo a ‘Today’ en diciembre de 2025, él entonces aún continuaba recibiendo tratamiento contra la enfermedad: “Me siento mucho, mucho mejor que hace un par de meses”.

A mediados de enero de 2026, él colgó en la plataforma digital un video en el que puntualizó los motivos por los que creía que el inicio del Año Nuevo no debería celebrarse en época de frío.