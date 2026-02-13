Muertes de famosos Muere actor de ‘Betty Ugly’ y ‘Harold and Maude’: sobrevivió a un accidente automovilístico El intérprete Bud Cort perdió la vida “tras una larga enfermedad”, se dio a conocer. Años atrás, él logró recuperarse de graves lesiones causadas durante un incidente de coche.



Bud Cort, actor reconocido por sus papeles en ‘Ugly Betty’ y ‘Harold and Maude’, ha muerto. Tenía 77 años.

El intérprete falleció el miércoles 11 de febrero en Connecticut “tras una larga enfermedad”, de acuerdo con Variety.

Por su parte, su amiga y productora, Dorian Hannaway, puntualizó a The Hollywood Reporter que él pereció por complicaciones de neumonía.

“Bud Cort era un genio de la actuación y del teatro, y desde joven, pues amaba el arte, tenía una pasión por ello”, compartió.

Bud Cort sobrevivió a un accidente automovilístico

En 1979, la existencia y carrera de Bud Cort se vieron afectadas porque sufrió un accidente automovilístico en la autopista de Hollywood.

Según el medio Nazaara Circle, la estrella de cine giró su coche hacia un carril obstruido por un vehículo abandonado.

La colisión le rompió un brazo y una pierna, le fracturó el cráneo, le laceró gravemente el rostro, casi le corta el labio inferior y le tiró varios dientes.

Aunque sobrevivió, requirió múltiples cirugías plásticas y años de dolorosa recuperación, además de que perdió muchas oportunidades en proyectos.

Él habló con People en 1984 sobre lo que experimentó: “Intento no mirarme en los espejos. Pero sigo adelante con mi vida. Actuar es y siempre ha sido mi vida”.

¿Quién era Bud Cort?

Walter Edward Cox, nombre real del artista, nació en New Rochelle, Nueva York, el 29 de marzo de 1948. Asistió a la Escuela de Artes Tisch, de la Universidad de Nueva York durante un breve período.

Posteriormente, estudió actuación con Stella Adler, antes de convertirse en un profesional e iniciar a su exitosa trayectoria.

Su comienzo se dio cuando el director Robert Altman le ofreció un rol secundario en ‘M*A*S*H’, de 1970, y luego un personaje principal en Brewster McCloud’.

Eso lo llevó a estelarizar como ‘Harold’ la película ‘Harold and Maude’, que calificó como un “clásico para la historia”.