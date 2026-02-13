Julián Figueroa Imelda Tuñón habría revelado que no realizaron autopsia a Julián Figueroa: acusaría pago de Maribel Guardia El programa ‘Todo para la mujer’ presentó unos audios en los que supuestamente Imelda Tuñón compartiría la razón por la que no se le realizó una autopsia al cuerpo de Julián Figueroa. La grabación implicaría a Maribel Guardia.



Video El perturbador video en el que Imelda Tuñón supuestamente se autogolpea frente a Julián Figueroa

Las circunstancias en torno a la muerte de Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023, siguen dando de qué hablar, principalmente a raíz de que su viuda, Imelda Tuñón, hablara de lo que supuestamente causó su deceso.

Ahora, en presuntos audios de la exnuera de Maribel Guardia se revelaría la razón por la que no se le realizó una autopsia al cadáver de su marido.

¿Imelda Tuñón reveló por qué no le hicieron autopsia al cuerpo de Julián Figueroa?

Este 12 de febrero, el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ transmitió “unas declaraciones que supuestamente son de Imelda Tuñón, de lo que sucedió realmente en esa casa de Maribel Guardia el día que Julián falleció”.

“Es un audio que se filtró y que nos hacen llegar a la redacción. Bastante fuerte”, explicó el reportero Ernesto Buitron, agregando que fue “un paparazzo español” quien se los envió.

En la grabación se puede escuchar una voz femenina, alegadamente la de Tuñón: “Llega Maribel, grita… se escucha un grito horrible, o sea, es la cosa más horrible que he escuchado en mi vida”.

“Suben, nos abrazamos las tres en las escaleras”, añade sobre Guardia “y su sobrina”.

“Y ahí empiezan a negociar con los policías para que no se haga la autopsia, o necropsia, no sé, para que no salga que tiene sustancias en el sistema y que trae puesto un pellet de naltrexona”, se escucha en el audio.

“Primero estaban cobrando 300 mil pesos [unos 17 mil dólares], pero… o sea, yo me acuerdo que lo sacaron e incluso los empezaron a contar en la mesa y todo, los sacó Maribel de su caja fuerte", se oye.

La voz indica que así “taparon ese tema” y que por eso “mandaron directo al crematorio” al hijo de Joan Sebastian.

Al respecto de que se cremaron los restos de Julián, en el audio supuestamente Imelda se deslinda de ello como su elección.

“Lo de cremarlo no fue decisión mía. A mí, Maribel me lo dijo ya más tarde cuando llegaron sus amigos”, se entiende en la grabación.

“Me dijo: ‘Ime, yo creo que lo mejor sería cremarlo porque para mí fue muy traumático cuando vi el cuerpo de mi madre, de niña, como que yo no entendía que ella ya no estaba ahí. Entonces, yo creo que lo mejor es cremarlo de inmediato’. Así me dijo a mí, entonces ya, lo cremaron”, agrega la voz.

“Según yo, no me hicieron firmar nada a mí porque… no, de hecho, yo no tuve ingerencia en eso, o no sé. La verdad es que no me acuerdo, tengo como muchos huecos de memoria”, concluye el material.

Por su parte, la colaboradora del show, Liz López, aseveró que estuvo presente en la funeraria el día que realizaron la cremación de Julián: “Y no hubo ningún trabajo, eso yo se los confirmo”.

Hasta el momento, Imelda no ha reaccionado para confirmar o desmentir que sea ella quien habla en este audio “filtrado”.

La versión de Maribel Guardia

El 10 de abril de 2023, un día después de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia publicó un comunicado en el que aseguró que “el parte médico” indicó que él “ falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

El día 11, ante los medios de comunicación mexicanos, ella afirmó: “No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa”.

“Y porque Julián, cuando murió su papá, sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘Yo no pude llorar bien a mi papá, mamá’”, relató, según un clip del reportero Eden Dorantes.

“Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar, para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”, aseguró, con Tuñón estando a su lado.

En julio de 2025, platicando con Adriana Gallardo para su podcast, Maribel dio a entender que no le realizaron ningún examen póstumo a su retoño, lo que podría incluir la autopsia.