Video Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Nuevos detalles sobre el asesinato de ‘Micky Hair’ fueron revelados. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, reveló que al estilista de Ángela Aguilar “lo estuvieron vigilando” antes de atacarlo.

“Lo que pasa es que esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, fue una ejecución”, declaró el funcionario durante ‘La Mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum del 7 de octubre.

PUBLICIDAD

“Lo estaban esperando, lo estuvieron vigilando y realizaron una ejecución ahí”, agregó y subrayó que la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrió el ataque, “ha tenido un descenso en incidencia delictiva”.

Asimismo, Omar García Harfuch declaró que la investigación por el homicidio de ‘Micky Hair’ posee “líneas sólidas”, por lo que se darán “resultados pronto”.

“Es una investigación que tiene líneas muy sólidas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hemos estado en comunicación con la fiscal Bertha y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va a haber resultados pronto”, sentenció.

La muerte del estilista de Ángela Aguilar

Miguel Ángel de la Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salón’ Masaryk, fue asesinado a balazos el 29 de septiembre poco antes de las 10 de la noche.

Según datos confirmados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el joven recibió 12 impactos en la cara y cuello.