Así fueron las últimas horas de Diogo Jota antes del trágico accidente que le quitó la vida

Muere el famoso futbolista Diogo Jota: las impactantes imágenes del accidente de auto donde fallece

Diogo Jota no habría estado de fiesta horas antes del trágico accidente en el que perdió la vida como se especula. El delantero de Liverpool se encontró con su fisioterapeuta cinco horas antes del incidente en Zamora, España.

Según contó Miguel Gonçalves al medio deportivo portugués ‘Record’, el futbolista y su hermano, André Silva, se habían reunido con él para cenar. En dicha reunión, éste le informó que conduciría hasta Inglaterra porque viajar en avión era un riesgo para su salud. Diogo Jota había sido diagnosticado con un “colapso pulmonar”.

“Iban a viajar de noche porque hacía más fresco, pero no iban directos. Me dijo que el viaje duraría unas ocho horas, pero que pararían en un hotel de la zona de Burgos para descansar. Diogo era muy consciente de su profesionalidad. Tenían previsto llegar a Santander hoy, coger el barco y luego ir a Inglaterra”, contó.

“La familia llegaría más tarde en avión, organizarían sus planes durante el fin de semana y el lunes tenían cita médica en Liverpool para evaluar la situación”, agregó y subrayó: “He leído cosas lamentables en Internet e incluso, he oído algunas en los medios. Para que quede claro, Diogo y André no estaban de fiesta, no estaban en la llamada vida de ‘buen humor’”.

El fisioterapeuta de Diogo Jota reveló que en su encuentro con el futbolista lo percibió “emocionado, confiado en su recuperación y entusiasmado”. Incluso, lo calificó como un paciente “profesional excepcional”.

“Me despedí de él y de su hermano, André, alrededor de las 8pm. Su hermano fue un gran compañero y decidió acompañarlo en el viaje, para que así también pudieran pasar más tiempo juntos", sentenció.

La advertencia de salud que recibió Jota

Según reveló Miguel Gonçalves, Diogo Jota presentaba un colapso pulmonar desde hace meses, por lo que fue advertido que volar sería un riesgo para su salud.

Por esta razón es que el futbolista tomaría un ferry para su regreso de España a Inglaterra.

" La base del pulmón derecho se había hundido un poco, pero con la fisioterapia postoperatoria estaba prácticamente perfecto. Cuando le dejé ayer, ya no tenía dolores e iba a volver a Liverpool”, sentenció.

La muerte de Diogo Jota

El futbolista Diogo Jota murió el 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. El delantero del Liverpool viajaba acompañado de su hermano, el también jugador, André Silva.