Muertes de famosos Muere James Van Der Beek, actor de Dawson's Creek, a los 48 años El actor famoso por protagonizar la serie 'Dawson's Creek' murió a los 48 años, dio a conocer su familia.

Video Elenco de ‘Dawson’s Creek’ se reúne: su protagonista reaparece en medio de su lucha contra el cáncer

El actor James Van Der Beek murió a los 48 años la mañana de este 11 de febrero, dio a conocer su familia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, escribieron sus seres queridos en un comunicado vía Instagram.

PUBLICIDAD

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, concluyeron.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento del protagonista de la serie 'Dawson's Creek'.

"Un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis dice que... se les informó a las 6:44 a. m.", reporta TMZ.

A James le diagnosticaron cáncer colorrectal en 2023, lo cual hizo público hasta noviembre del año siguiente.

James Van Der Beek y su lucha contra el cáncer

En entrevista con People entonces él dijo que había estado “lidiando” con ese diagnóstico en privado: “Y he tomado medidas para superarlo, con el apoyo de mi increíble familia”.

Detalló que la enfermedad le fue descubierta después de una colonoscopia de rutina en agosto de 2023. En perspectiva, él reconoció que estaba experimentando síntomas.

“Solo era un cambio en mis hábitos intestinales”, recordó. “Pensé que probablemente tendría que cambiar un poco mi dieta”.