Muertes de famosos

Muere James Van Der Beek, actor de Dawson's Creek, a los 48 años

El actor famoso por protagonizar la serie 'Dawson's Creek' murió a los 48 años, dio a conocer su familia.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Elenco de ‘Dawson’s Creek’ se reúne: su protagonista reaparece en medio de su lucha contra el cáncer

El actor James Van Der Beek murió a los 48 años la mañana de este 11 de febrero, dio a conocer su familia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, escribieron sus seres queridos en un comunicado vía Instagram.

PUBLICIDAD

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, concluyeron.

Más sobre Muertes de famosos

Muere padre de David Bisbal: don José ya no reconocía a su hijo por padecer Alzheimer
1:16

Muere padre de David Bisbal: don José ya no reconocía a su hijo por padecer Alzheimer

Univision Famosos
Fabiola Campomanes baila y canta en el funeral de su madre tras su muerte: video
0:55

Fabiola Campomanes baila y canta en el funeral de su madre tras su muerte: video

Univision Famosos
Muere padre de David Bisbal tras padecer dura enfermedad: era una leyenda del boxeo español
2 mins

Muere padre de David Bisbal tras padecer dura enfermedad: era una leyenda del boxeo español

Univision Famosos
Maribel Guardia dedica emotiva carta a su fallecido hijo en medio del pleito con Imelda Tuñón
1:00

Maribel Guardia dedica emotiva carta a su fallecido hijo en medio del pleito con Imelda Tuñón

Univision Famosos
Catherine O'Hara causa de muerte: revelan detalles de su fallecimiento
1 mins

Catherine O'Hara causa de muerte: revelan detalles de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere otro actor mexicano de 'Apocalypto' a una semana del fallecimiento de Gerardo Taracena
1 mins

Muere otro actor mexicano de 'Apocalypto' a una semana del fallecimiento de Gerardo Taracena

Univision Famosos
Muere famoso DJ hijo del rapero Lil Jon: lo hallaron sin vida en un estanque
1 mins

Muere famoso DJ hijo del rapero Lil Jon: lo hallaron sin vida en un estanque

Univision Famosos
Hallan sin vida a modelo de 21 años: era hija de conocido exfutbolista
0:48

Hallan sin vida a modelo de 21 años: era hija de conocido exfutbolista

Univision Famosos
Ime Tuñón dice que Maribel Guardia es “malagradecida” porque ella le “salvó la vida” a Julián Figueroa
1:00

Ime Tuñón dice que Maribel Guardia es “malagradecida” porque ella le “salvó la vida” a Julián Figueroa

Univision Famosos
Muere padre de Roselyn Sánchez y lo despide con emotivo mensaje: “Ha sido una semana difícil”
0:43

Muere padre de Roselyn Sánchez y lo despide con emotivo mensaje: “Ha sido una semana difícil”

Univision Famosos

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento del protagonista de la serie 'Dawson's Creek'.

"Un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis dice que... se les informó a las 6:44 a. m.", reporta TMZ.

A James le diagnosticaron cáncer colorrectal en 2023, lo cual hizo público hasta noviembre del año siguiente.

James Van Der Beek y su lucha contra el cáncer

En entrevista con People entonces él dijo que había estado “lidiando” con ese diagnóstico en privado: “Y he tomado medidas para superarlo, con el apoyo de mi increíble familia”.

Detalló que la enfermedad le fue descubierta después de una colonoscopia de rutina en agosto de 2023. En perspectiva, él reconoció que estaba experimentando síntomas.

“Solo era un cambio en mis hábitos intestinales”, recordó. “Pensé que probablemente tendría que cambiar un poco mi dieta”.

“Quizás tendría que dejar el café. Quizás tendría que dejar de echarle crema al café. Y finalmente lo eliminé de mi dieta, pero no mejoró, así que pensé: ‘Bueno, será mejor que vaya al médico a que me revisen’”, agregó.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX