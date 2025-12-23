Nick Reiner Certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa son revelados: tienen trágicos detalles Los documentos confirmaron algunas sospechas sobre la muerte del director de cine y su esposa, Michele Singer. Además, dan detalles específicos del hallazgo de los cuerpos sin vida de la pareja.

Video Certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa confirman escalofriantes detalles del crimen

Los certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa Michele han sido reveladas a nueve días de haberlos hallado muertos en su casa de Brentwood.

Los documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, obtenidos por el portal de noticias de entretenimiento TMZ, revelan más detalles del trágico fallecimiento de la pareja.

De acuerdo con los certificados, la causa de muerte de ambos fueron múltiples heridas por objetos punzantes.

El documento describe de forma explícita que las lesiones ocurrieron "con un cuchillo, por otra persona", clasificando oficialmente los fallecimientos como homicidios.

El hallazgo y el principal sospechoso de su asesinato

Los cuerpos fueron descubiertos por su hija, Romy, quien en su declaración inicial a la policía señaló que su hermano, Nick, vivía con sus padres y era una persona "peligrosa", sugiriendo que debía ser considerado el principal sospechoso.

“Ella encontró el cuerpo de su padre el domingo después de recibir una llamada de un masajista que había llegado a la casa de los Reiner en Los Ángeles para una cita programada”, dijo una "fuente cercana a los Reiner" a The New York Times dos días después del asesinato.

El 17 de diciembre, Nick Reiner compareció por primera vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en una audiencia que solo duró 5 minutos. El hijo de la fallecida pareja “lucía un rostro sombrío” y vestía “un chaleco azul de prevención del suicidio”, de acuerdo con The New York Post. La siguiente audiencia se llevará a cabo el 7 de enero de 2026.

Actualmente, Nick Reiner ha sido formalmente acusado del asesinato de sus padres. Se anticipa que su defensa presente una declaración de inocencia por razones de demencia (insanity plea).

Nathan J. Hochman, fiscal del condado de Los Ángeles, busca que reciba una condena por asesinato con "circunstancias especiales". Este delito podría hacer que Nick Reiner reciba la "pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional", reportó People el pasado 20 de diciembre.

Nick está recluido desde el 15 de diciembre en el Centro Correccional Torres Gemelas en el centro de Los Ángeles, bajo estricta vigilancia, debido a sus problemas de salud mental: "Un supervisor lo vigila cada 15 minutos para garantizar su seguridad. Actualmente tiene problemas de salud mental, pero no ha intentado autolesionarse. Permanece solo en su celda y se comunica muy poco", explicó un elemento de la policía, reportó People.

Los antecedentes de Nick Reiner

Nick Reiner ha compartido detalles reveladores sobre su lucha contra la dependencia a las drogas y cómo esta situación fracturó la relación con su padre. Reiner admitió que su vida llegó a estar completamente "fuera de control", lo que provocó que perdiera la confianza de su núcleo familiar tras tocar fondo en repetidas ocasiones.

"Mi vida estaba fuera de control", confesó Nick en declaraciones publicadas por Us Weekly.

El historial de Nick con las sustancias ilícitas se remonta a su pubertad; su primera rehabilitación ocurrió cuando apenas tenía 15 años. A pesar de los esfuerzos iniciales, las constantes recaídas marcaron un camino descendente que lo llevó a perder su hogar.