James Van Der Beek Katie Holmes reacciona a la muerte de James Van Der Beek, su amor en la pantalla: “Un héroe” La actriz, quien trabajó con el difunto actor en ‘Dawson’s Creek’ y forjó una amistad con él, le rindió un emotivo mensaje en redes sociales.



Katie Holmes compartió una sentida carta en reacción a la muerte de James Van Der Beek, con quien protagonizó en la pantalla chica una recordada historia de amor adolescente.

Ambos estelarizaron la exitosa serie ‘Dawson’s Creek’, donde interpretaron a ‘Dawson Leery’ y ‘Joey Potter’, jóvenes que durante un tiempo mantuvieron un complejo romance.

Katie Holmes rinde homenaje a James Van Der Beek tras su muerte

La madrugada de este jueves 12 de febrero, horas después de que se diera a conocer el fallecimiento de James Van Der Beek, Katie Holmes publicó en Instagram su emotivo escrito.

“James, gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en el país de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están a salvo en su expresión…”, manifestó.

“Estos son algunos de los recuerdos, junto con las risas, las conversaciones sobre la vida, las canciones de James Taylor… las aventuras de una juventud única…”, agregó.

La actriz anotó las palabras “valentía”, “compasión”, “altruismo” y “fuerza” aparentemente para describir al difunto actor, quien padeció cáncer colorrectal.

“El aprecio por la vida y las medidas tomadas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: crear un matrimonio hermoso, seis hijos amorosos… el viaje de un héroe”, afirmó.

La estrella de ‘First Daughter’ confesó que “lloro esta pérdida con el corazón lleno de la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él”.

Finalmente, se dirigió a la pareja y retoños de James: “Kimberly y niños, siempre estaremos aquí para ustedes. Y siempre estaremos ahí para colmarles de amor y compasión”.

Katie Holmes compartió una sentida carta tras la muerte de James Van Der Beek. Imagen Katie Holmes/Instagram

Katie Holmes apoyó a James Van Der Beek

En septiembre de 2025, Katie Holmes y otros miembros del elenco de ‘Dawson’s Creek’ ofrecieron una función especial en el Richard Rodgers Theater, de Nueva York.

Los artistas se reunieron para recaudar fondos para James Van Der Beek, quien se encontraba en tratamientos, y la organización LetsFCancer.

Aunque el intérprete no pudo asistir debido a, dijo, resultó “atacado por algunos virus estomacales”, sí grabó un video para agradecerles su accionar generoso.

Hablando al respecto en sus redes sociales de lo que sucedió en la presentación, Holmes no olvidó la ausencia de su amigo: “James, tú puedes. Nosotros te apoyamos”.