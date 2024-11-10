"Que Dios la perdone": Laura Zapata habla de Ernestina Sodi (murió distanciada de ella)

Video Laura Zapata pide que Dios “perdone” a su hermana Ernestina Sodi tras muerte y distanciamiento

Laura Zapata habló de las memorias que se queda de su media hermana Ernestina Sodi tras confirmarse la muerte de la escritora de 64 años.

La veterana actriz habló con medios como Despierta América afuera de su casa en México y compartió su sentir sobre el deceso de la también madre de Camila Sodi.

Ernestina Sodi estuvo hospitalizada 22 días tras sufrir dos infartos que le provocaron que la vena aorta reventara. El deceso ocurrió este 8 de noviembre, según dio a conocer su hija Camila en Instagram.

Esto dijo Laura Zapata sobre su hermana Ernestina Sodi

Por la tarde de este sábado 9 de noviembre, Laura Zapata se dirigió a los medios por segunda ocasión tras darse a conocer el fallecimiento de Ernestina Sodi.

En esta ocasión ahondó un poco más sobre lo que para ella significó la noticia: " Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste, me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años".

"Lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que vuele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa y a sus hijas y a sus nietos y a su familia les deseo resignación", expresó.

En esta foto Laura Zapata aparece junto a sus medias hermanas, incluidas Thalía y Ernestina Sodi (der.). Imagen Mezcalent

Laura Zapata rememora lo que vivió con Ernestina Sodi

En la misma charla con los medios afuera de su residencia, Laura Zapata fue cuestionada sobre las memorias con que se queda de su hermana Ernestina Sodi, con quien estaba distanciada desde hace años.

"Claro que tengo muchos recuerdos, muy felices, muy lindos y me quedo con todos los recuerdos, forman parte de toda nuestra historia: recuerdos lindos, recuerdos difíciles, recuerdos tristes, recuerdos dolorosos como es la vida", destacó la también hermana de Thalía.

Laura Zapata y Ernestina Sodi tuvieron un punto de quiebre tras el secuestro que ambas sufrieron en 2000 en México. La actriz estuvo privada de su libertad durante 10 días y su hermana fue liberada cinco días después.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, los responsables fueron cinco integrantes del grupo delictivo 'Los Tiras'.

Pero en 2002, Sodi publicó el libro 'Líbranos del mal' en el que señaló a Zapata como la presunta responsable del secuestro. La artista lo ha negado y se provocó una ruptura que se mantuvo hasta la muerte de la escritora.

Durante la larga hospitalización de su hermana, la actriz dijo que sí se acercó vía WhatsApp con Marina, una de las hijas de la también periodista, para hacerle saber que estaba enterada de lo que estaba sucediendo y para que le hiciera saber que la "perdonaba" y que dejaba atrás las discordias entre ellas.

Zapata dijo que no obtuvo respuesta por parte de su sobrina y que lo "respetaba" y aseguró que ella ya estaba "trabajada" con el perdón ante las rencillas que la alejaron de Ernestina y de sus otras medias hermanas, incluida Thalía.

Reiteró, como había dicho más temprano el sábado, que no asistiría al funeral, pero que sí enviaría una corona fúnebre a nombre de la familia Sodi Zapata.

El parentesco entre Laura Zapata, Thalía y Ernestina Sodi

Laura Zapata es hija de Yolanda Miranda Mange y Guillermo Zapata Pérez de Utrera, sin embargo, la actriz acredita su crianza a su abuela Eva Mange, quien murió en junio de 2022.

Después, la madre de la artista se casó con Ernesto Sodi Pallares, con quien tuvo a sus otras cuatro hijas: Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía.

"La vida era bastante fuerte en esa casa, además él (Ernesto Sodi Pallares) era una persona que no me quería. Mi mamá se casó con él cuando yo tenía tres años. Me lo hizo saber, sentir, todo", dijo Zapata en una entrevista en 'El minuto que cambió mi destino' de 2018 sobre cómo fue su relación con su padrastro.