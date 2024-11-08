Thalía pide ayuda por la vida de su hermana Ernestina: su estado sería “crítico” tras doble infarto

Video Thalía habría viajado de emergencia a México y toma drástica decisión sobre salud de su hermana

Thalía acaba de hacer una importante petición por el bien de la vida de su hermana, Ernestina Sodi, quien continúa hospitalizada tras haber sufrido un doble infarto el pasado 18 de octubre.

El 4 de noviembre, la hija de la historiadora, Camila Sodi, compartió que su madre seguía en terapia intensiva, por lo que ya llevaba 18 días ahí, lo que a la fecha habría aumentado a 22.

Thalía solicita ayuda para su hermana

Este viernes 8, Thalía recurrió a sus historias de Instagram para suplicar por apoyo para Ernestina, que continúa internada.

“Mis amados, si tienen en su corazón la intención de poder ayudarnos, se los vamos a agradecer inmensamente”, escribió al inicio de su mensaje.

“Necesitamos donación de sangre y plaquetas. Hospital ABC Santa Fe, a nombre de mi hermana Ernestina Sodi”, explicó al respecto.

Quien fuera la protagonista de 'Marimar', recalcó la gratitud que siente ante el sustento que han tenido ella y su familia.

Thalía solicitó donadores de sangre para su hermana Ernestina. Imagen Thalía/Instagram y Mezcalent

Previamente, el 26 de octubre, Camila Sodi realizó la misma solicitud, aclarando que “cualquier tipo de sangre” es aceptada en la clínica privada, ubicada en la Ciudad de México.

Hermana de Thalía estaría en estado “crítico”

Aunque ni Thalía ni su sobrina han brindado más detalles de la condición de Ernestina Sodi, Javier Ceriani, de ‘Chisme no like’, reportó lo que conoce.

El comunicador argentino indicó, en la emisión del ‘show’ de ayer, que el estado de salud de la escritora “es cada vez más crítico”.

“El problema se ha complicado debido a la retención de líquidos y a la grave inflamación del cerebro”, expuso puntualmente.

“Desde el día jueves de la semana pasada, los médicos no han podido bajarle la presión arterial, la cual se encuentra peligrosamente alta, lo cual podría desencadenar en daño cerebral irreversible y llevarla a tener una muerte cerebral”, mencionó.

Según él, los doctores ya hablaron con las hijas de la autora “sobre la posibilidad de la desconexión” y “no dan una esperanza mayor a tres o cuatro semanas”.

La esperanza sería tan pequeña que presuntamente los seres queridos de Ernestina esperan “un triste desenlace”, razón por la que la intérprete de ‘No me acuerdo’ se trasladó a México.