Thalía se pronuncia tras la muerte de Ernestina Sodi con desgarrador mensaje: así fue su despedida

La cantante mexicana rompió el silencio y compartió un emotivo mensaje en Instagram dedicado a su hermana. Thalía dejó entrever que Ernestina también se habría despedido de ella.

Thalía se pronunció tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi, quien falleció el 8 de noviembre a los 64 años, tras estar más de 20 días hospitalizada a causa de dos infartos que le provocaron complicaciones en su salud.

La cantante le dedicó un extenso mensaje de despedida en una publicación de Instagram, la cual acompañó con varias fotografías y videos donde aparecen felices.

"La alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo. ¡Doble bendición!", se lee al inicio.

Thalía compartió que logró despedirse de ella y dejó entrever que la escritora también lo habría hecho.

"Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa, por mirar nuestros ojos y por compartir lágrimas juntos, como la familia que somos".

"Titi, yo sé que estás reencontrándote con mamá y papá y con amigos que se nos adelantaron, pero sobre todo, ya estás frente a nuestro Dios amado. Aquí vamos a extrañar tus abrazos, tus manitas llenas de caricias, tus ojitos azules llenos de estrellitas, tus cabellos como de oro, tus hermosas pláticas, toda tu presencia humana".

La estrella de la música confesó sentir un gran dolor por su partida.

"No sabía que mi corazón se podía seguir rompiendo otro poquito más, dándome un dolor nuevo totalmente indescriptible. El dolor del que pierde a un hermano. ¡Gracias mi amada! Gracias por ser tan generosa en todos los sentidos en esta vida. ¡Te amo tanto belleza! Tanto y siempre. Tú, ¡mi barca libre al viento!".

Thalía terminó el texto agregando el relato de 'La Barca', el cual habla del instante que es la muerte.

Tommy Mottola también reaccionó a la muerte de su cuñada en la publicación de Gabriela Sodi, otra de las hermanas de Thalía.

