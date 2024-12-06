Denisse de Kalafe dice que no hubo “clic” con Laura Zapata, pero advierte: “No está descartada"

Video Yolanda Andrade ventila que Laura Zapata habría tenido romances con una cantante y una actriz

Denisse de Kalafe volvió a abordar los rumores que señalan habría sostenido una relación sentimental con Laura Zapata.

La especulación surgió luego de que Yolanda Andrade asegurara que la hermana de Thalía presuntamente tuvo “un romance” con “una cantante”.

Aunque la presentadora, quien está peleada con la actriz, no reveló la identidad de la artista, la intérprete de ‘Señora, señora’ ha sido considerada como la susodicha.

En julio, De Kalafe aseveró, al programa ‘Chismorreo’, que Zapata “es una buena amiga”: “Si hubiera sido [una relación], yo lo hubiera dicho, no tengo ningún problema”.

Denisse de Kalafe asegura que no hubo “clic” con Laura Zapata

A meses desde su aclaración, Denisse de Kalafe señaló que, pese a ser discreta con su vida privada, se vio obligada a “desmentir lo que no es verdad”, como “el caso” de Laura Zapata.

En un encuentro con medios de comunicación, captado por la reportera Berenice Ortiz, la brasileña fue cuestionada sobre si considera a la villana de telenovelas “a nivel de pareja”.

“No, porque Laura y yo no tenemos mucho que ver, porque no somos… no nos dio el clic”, respondió tranquilamente.

Confesó que no existe un inconveniente con la estrella del melodrama ‘La Gata’, que puedes ver aquí en ViX.

“No está descartada en mi corazón, la quiero, quiero a sus hermanas, estoy dolida por lo que ha pasado con su hermana”, sentenció.

El 8 de noviembre, Zapata sufrió la pérdida de Ernestina Sodi, quien falleció tras permanecer hospitalizada a causa de un doble infarto.

A la fecha, ella no ha hecho público ningún idilio con una mujer. Estuvo casada con Juan Eduardo Sodi y de la Tijera, con el que procreó a sus hijos Claudio y Patricio.

¿Denisse de Kalafe ha tenido parejas en el medio artístico?

Sincerándose acerca de su historia amorosa, Denisse de Kalafe especificó que ninguna de sus parejas ha pertenecido a la farándula.

“Sí, me he enamorado, no [de alguien] del medio artístico, porque como yo no vivo siempre en México, o sea, tengo amigas, lo soy de ‘Las Pandoras’ y de Olga María Touzet”, externó.

“He tenido relaciones extraordinarias, vamos a llamarlas así, y he sido muy feliz”, añadió, sin entrar en pormenores.