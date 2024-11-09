¿Quién era Ernestina Sodi, la hermana de Thalía y Laura Zapata que murió?

Ernestina Sodi murió después de 22 días hospitalizada, tras sufrir dos infartos que le provocaron que la vena aorta reventara.

Fue su hija mayor, Camila Sodi, quien informó el fallecimiento de su madre a través de un video en Instagram con un breve mensaje.

"Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 2024. Descansa en paz", se lee en el escueto mensaje al que agregó un emoji de corazón roto.

Camila Sodi informa de la muerte de su madre en Instagram. Imagen Camila Sodi/Instagram

¿Quién era Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi Miranda fue una destacada escritora, periodista e historiadora mexicana, nacida el 24 de julio de 1960 en la Ciudad de México. Fue hija de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares, y hermana de las reconocidas artistas Thalía y Laura Zapata, también de Federica y Gabriela Sodi.

Ernestina se formó en Historia del Arte en el Instituto de Cultura Superior y en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

De derecha a izquierda: Ernestina Sodi junto a su abuela Eva Mange y su madre Yolanda Miranda Mange. Imagen Mezcalent

A lo largo de su carrera, trabajó como profesora de Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana y publicó varios libros, entre ellos 'Líbranos del mal', donde relató su traumática experiencia de secuestro junto a su hermana Laura Zapata en 2002. 'Cerezos negros' (2014) y 'Águeda' (2011) también son otras piezas de su autoría.

Además de su carrera académica y literaria, Ernestina tuvo una breve incursión en el modelaje, siendo coronada como Señorita Distrito Federal en 1977.

Fue madre de dos hijas, Camila y Marina Sodi, a quienes procreó durante su relación con Fernando González Parra. Estuvo casada con Mauricio Camps, otro político mexicano.