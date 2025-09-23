Laura Zapata

Laura Zapata exige justicia por muerte de su abuela: acusa a enfermera de tener intimidad frente a ella

La actriz se reencontró en los juzgados de la Ciudad de México con Jessica Jesús, enfermera a quien acusa de haber maltratado física y psicológicamente a su abuela Eva Mange.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Mujer que cuidó a la abuela de Laura Zapata se defiende y responsabiliza a la actriz

A tres años de muerte de doña Eva Mange, Laura Zapata se reencontró en los juzgados de la Ciudad de México con Jessica Jesús, enfermera a quien señala de haber maltratado de manera física y psicológica a su abuela.

Este lunes 22 de septiembre se realizó una audiencia con el propósito de continuar con el proceso legal que Laura Zapata comenzó en 2021 en contra de la enfermera, quien entonces fue detenida y vinculada a proceso.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la villana de las telenovelas recordó las condiciones en las que llegó a encontrar a su abuela en Le Grand Senior Living, centro de cuidados especiales para adultos mayores en el Estado de México.

“Tenía abajo de la ropa esas heridas, que tenían hasta nueve centímetros de profundidad, mi abuela también tenía una herida muy profunda en un hombro”, declaró a Despierta América.

Zapata aprovechó su encuentro con la prensa para desmentir las acusaciones de la enfermera, quien aseguró que ella solo “seguía sus instrucciones”.

Acusa a enfermera de tener intimidad frente a abuela de Thalía

“Ella se tiene que justificar porque es incapaz de decir la verdad, yo tengo una fotografía, que está en manos de este juzgado, que el closet estaba lleno de paquetes de pañales”, dijo, aseverando que más allá de un maltrato físico, doña Eva Mange presenció cosas que no debía ver.

“Tengo todas las pruebas de que se metía al cuarto de mi abuela con otro enfermero, el padre de su escuincla que va a nacer, a tener relaciones sexuales, hija de puta y el también”, declaró.

Además, sostuvo que su abuela vivió “un infierno” en el asilo de Huixquilucan.

“Me imagino cada momento de mi abuela en esa habitación del horror, donde mi abuela vivió todos los horrores”.

“Que Dios la bendiga, que Dios la perdone, pobre, pero tiene que pagar, ninguna persona debe sufrir ni pasar lo que pasó mi abuela, no busco desquite, busco justicia para la tercera edad”, sentenció.

Enfermera se defiende de acusaciones

Este 22 de septiembre, la enfermera Jessica de Jesús se defendió de las acusaciones de Laura Zapata a su salida de los juzgados. Frente a la prensa, la mujer reiteró: “Si nada más me daba un pañal, ¿cómo no se iban a provocar úlceras por presión?, si tenía que estar todo el día sentada, no la podía acostar”.

En 2021, Laura Zapata inició un proceso legal en contra de Jessica Jesús. Sin embargo, fue hasta 2022 que la enfermera fue detenida y vinculada a proceso, aunque posteriormente fue liberada.

En la búsqueda de justicia para su abuela, doña Eva Mange falleció el 24 de junio de 2022 a sus 104 años. Según contó Laura Zapata a Despierta América este 22 de septiembre, la también abuela de Thalía perdió la vida a consecuencia de los malos tratos del asilo en el que se encontraba.

“Mi abuela no se murió por viejita, mi abuela se murió por (…) esta enfermera que había callado, y calló todo el tiempo lo que estaba sucediendo”, puntualizó.

