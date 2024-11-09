Ernestina Sodi

Así despidió Camila Sodi a su madre: esta sería la causa de muerte de la escritora

Camila Sodi informó la muerte de su madre a través de las redes sociales. Ernestina Sodi estuvo hospitalizada desde el 18 de octubre por problemas de salud que se fueron complicando.

Ashbya Meré.
Video Muere Ernestina Sodi tras varios días hospitalizada: este padecimiento causó su muerte

Camila Sodi informó que su madre, Ernestina Sodi, murió después de estar 22 días hospitalizada. Fue a través de un breve video que dio a conocer la noticia en Instagram.

"Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 2024. Descansa en paz", se lee en el escueto mensaje al que agregó un emoji de corazón roto.

En el clip aparece una mano que sostiene una fotografía de la infancia de Ernestina, quien está sentada en un sillón rojo acariciando un gato.

Camila dio a conocer la muerte de su madre la madrugada del 9 de noviembre, sin dar detalles de la causa de su fallecimiento.

Camila Sodi informa de la muerte de su madre en Instagram.
Imagen Camila Sodi/Instagram

¿De qué murió Ernestina Sodi?

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la hermana de Thalía ingresó de emergencia a un hospital de la Ciudad de México el 18 de octubre a causa de un infarto al miocardio.

De acuerdo con los informes, este incidente le habría causado la rotura de la aorta provocándole un segundo infarto, por lo que estuvo en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El 7 de noviembre el presentador Javier Ceriani reportó que la salud de la escritora se habría complicado al tener el cerebro "inflamado" y la presión arterial "peligrosamente alta" por la "retención de líquidos".

Video Laura Zapata pide que Dios “perdone” a su hermana Ernestina Sodi tras muerte y distanciamiento


"Desafortunadamente su estado de salud es cada vez más crítico", agregó el argentino.

La familia de Ernestina Sodi no ha confirmado el parte médico ni la causa de su muerte.


