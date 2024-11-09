Thalía

Muere Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, a los 64 años

Camila Sodi confirmó el fallecimiento de su madre durante la madrugada de este sábado. La hospitalización de la periodista e historiadora fue reportada a mediados de octubre, luego de sufrir doble "infarto".

Elizabeth González.
Video Muere Ernestina Sodi tras varios días hospitalizada: este padecimiento causó su muerte

Ernestina Sodi Miranda murió el viernes 8 de noviembre a los 64 años en la Ciudad de México. La hermana de Thalía y Laura Zapata falleció luego de que se reportara su hospitalización de emergencia a causa de un infarto.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Camila Sodi la madrugada de este sábado 9 de noviembre a través de Instagram. "Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 2024. Descansa en paz", informó en la publicación.

Horas antes Thalía había solicitado donadores de sangre para su hermana.

Anteriormente, el 26 de octubre, Camila Sodi también había utilizado su cuenta de Instagram para pedir un "acto de bondad".

Thalía se pronunció en redes para agradecer a sus clubes de fans que habían acudido al hospital para donar. También externó que no perdía la fe para seguir viendo "milagros" respecto a la salud de su hermana.

¿Qué le pasó a la madre de Camila Sodi?

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Ernestina Sodi ingresó de emergencia a una clínica de la Ciudad de México el viernes 18 de octubre a causa de un infarto al miocardio.

Según se reportó, este problema de salud le habría causado la rotura de la aorta (la arteria más grande del cuerpo), provocándole un segundo infarto y su traslado a terapia intensiva con un pronóstico reservado.

¿Quién fue Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi Miranda nació el 24 de julio de 1960. La periodista e historiadora era hija del segundo matrimonio de Yolanda Miranda Mange con Ernesto Sodi Pallares.

Además de ser la madre de la actriz Camila Sodi, Ernestina era hermana de Thalía, Gabriela y Federica Sodi. También era media hermana de Laura Zapata, con quien se encontraba distanciada desde 2002.

El alejamiento entre las hermanas Ernestina y Laura comenzó en 2002 luego de que fueron secuestradas al salir de una función teatral en la Ciudad de México.

A esto se habría sumado el poco interés que Sodi tuvo sobre la salud de su abuela Eva Mange, de quien según Laura Zapata, solo Thalía estaba al pendiente y aportaba dinero para sus gastos.

Video Laura Zapata pide que Dios “perdone” a su hermana Ernestina Sodi tras muerte y distanciamiento
