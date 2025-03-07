Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”

Video Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre

Laura Zapata visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi, quien falleció el 8 de noviembre de 2024 tras enfrentar complicaciones de salud por dos infartos.

La actriz, que nunca pudo reconciliarse con su hermana luego del secuestro que ambas vivieron en México en el año 2000, reveló que hace tiempo tuvo oportunidad de reencontrarse con ella, aunque no como hubiera querido.

“La fui a ver, ya la fui a ver, me dolió muchísimo, muchísimo, ir a verla en su tumba. Le llevé flores, y bueno, pues sí, de repente es algo que me dolió mucho”, contó a Ventaneando el 6 de marzo.

La villana de las telenovelas admitió que fueron “horas” las que pasó en el panteón recordándola y reflexionando sobre su distanciamiento. Incluso, calificó algunas de sus peleas como “tonterías”.

“Me quedé como unas dos o tres horas, pues la verdad sintiendo muy feo, y de repente, pues dices: ‘cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías’, pero son tonterías cuando alguien cae y ya, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre aventándonos mala onda”.

Laura Zapata no pidió perdón a Ernestina Sodi

Aunque Laura Zapata se reservó algunos detalles sobre su visita al lugar donde descansan los restos de la también hermana de Thalía, remarcó que “no tenía por qué pedirle perdón” y que a la fecha Ernestina Sodi no se ha comunicado con ella a través de los sueños.

“Lo primero que me pasó es que se me salieron las lágrimas, pues no lloré muchísimo, pero sí me dolió. Sí, me dolió, pues tan joven, tan guapa, pues que ya no está, ¿no?, además pienso mucho en ella, digo: ‘¡ay!, Titi’, no, no la he soñado, pero sí digo: ‘¡ay!, Titi’”, sentenció.

Laura Zapata y Ernestina Sodi no pudieron despedirse debido a que tenían años sin hablarse.