Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Video Thalía rompe el silencio tras funeral de su hermana y comparte imágenes de su despedida

Thalía se encuentra nuevamente de luto, a cinco meses de que su hermana Ernestina Sodi muriera tras estar hospitalizada durante 22 días.

Fue este 16 de abril cuando la cantante se pronunció sobre la muerte de la doctora Martha Sofía Guadalupe Llanos, quien la atendió en diversos proyectos.

“¡Amiga linda, te nos adelantaste! Fuiste una persona llena de alegría, amor, disposición, lealtad, fortaleza, empatía, solidaridad”, externó en un ‘post’ de Instagram.

“Gracias, Marthita, por estar a mi lado no sólo como la doctora de cada una de mis novelas y cuidar de mi salud, sino que también, con el tiempo, por acompañarme en la vida ya como amiga”, agregó.

La actriz destacó con ella podía sostener una “conversación preciosa y profunda” pues poseía “una facilidad para la poesía”, entre otras cualidades.

“Dios le dé fortaleza a tu maravillosa familia que tanto te ama. Que les llene de luz y de calidez ese corazón partido por tu ausencia. Una oración para ellos y para ti”, manifestó.

“¡Te quiero, mi hermoso ser chino! Gracias por siempre estar a pesar del tiempo y la distancia. ¡Vuela alto, mariposa hermosa! Vuela y se libre”, concluyó.

De acuerdo con el periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel, Llanos perdió la vida “después de una larga enfermedad”, la cual no reveló.

Thalía se pronunció por la muerte de su amiga, Martha Sofía Guadalupe Llanos. Imagen Thalía/Instagram

Laura Zapata también en duelo como Thalía

La hermana de Thalía, Laura Zapata, igualmente compartió su sentir ante la pérdida de Martha Sofía Guadalupe Llanos.

“Hoy me despido con el alma rota, pero con el corazón lleno de gratitud. Ella no sólo fue doctora, fue amiga, cómplice y parte de muchas historias compartidas”, externó en X (antes Twitter).

“Se va una mujer luminosa… y queda su risa, su amor y su huella imborrable. Vuela alto, querida Martha. Aquí seguimos, con la oración encendida y el recuerdo vivo. Descansa en paz”, finalizó.

En la imagen con la que acompañó la misiva, se detalla que la especialista sería velada en una funeraria de la Ciudad de México el miércoles.

Laura Zapata igualmente está de luto. Imagen Laura Zapata/X

¿Qué le sucedió a Ernestina, la hermana de Thalía y Laura Zapata?

Gustavo Adolfo Infante, presentador de ‘Sale el sol’, informó que Ernestina Sodi ingresó de emergencia al hospital el 18 de octubre de 2024 a causa de un infarto al miocardio.

Alegadamente, ese incidente le habría causado a la escritora la rotura de la aorta, provocándole un segundo ataque, por lo que estuvo en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El 8 de noviembre del mismo año, Camila Sodi, hija de la autora, informó sobre su deceso por medio de la mencionada red social.

Ante lo sucedido, Thalía le dedicó unas palabras a Ernestina, a quien calificó como “una guerrera” por la batalla que dio para sobrevivir.