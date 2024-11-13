Thalía

Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican

Tras el fallecimiento de Ernestina Sodi el pasado 8 de noviembre, han resurgido algunas de las polémicas que ocurrieron entre las hermanas de Thalía. ¿Quiénes son ellas y a qué se dedican?

Video Ernestina Sodi defendió así a Thalía cuando dijeron que se había “sacado costillas”

¿Cuántas hermanas tiene Thalía?

Thalía, la famosa cantante y actriz mexicana, tiene cuatro hermanas: Laura, Federica, Gabriela y Ernestina.

Laura Zapata, hermana de Thalía

La hermana mayor de Thalía, Laura Zapata, es también actriz y se le recuerda por sus icónicos papeles en ‘La Usurpadora', ‘Esmeralda’ y ‘María Mercedes’, entre otras telenovelas. Hoy tiene 68 años y se ha distanciado del resto de sus hermanas. Además es comentarista de temas políticos en el canal ‘Atypical Te ve’.

Federia Sodi, hermana de Thalía

Federica Sodi es arqueóloga e incluso fue directora de la zona arqueológica de Chichén Itzá. De acuerdo con la revista Caras, el trabajo de Federica ha contribuido al ‘estudio y la preservación de la rica historia precolombina de México’.

Gabriela Sodi, hermana de Thalía

Al igual que Federica, Gabriela también ha tenido una carrera notable en el medio cultural y político de México. Gabriela Sodi estudió historia del arte y ha destacado tanto en la academia como en la política. En 2021 fue elegida como diputada federal por el distrito 12 de la Ciudad de México.

Ernestina Sodi, hermana de Thalía

Ernestina Sodi, quien falleció este 8 de noviembre de 2024, era historiadora de profesión, además de periodista y escritora. Falleció a los 64 años tras una serie de problemas cardiovasculares que la mantuvieron en el hospital desde el 21 de octubre.


Thalía escribió en Instagram:

"Titi, yo sé que estás reencontrándote con mamá y papá y con amigos que se nos adelantaron, pero sobre todo, ya estás frente a nuestro Dios amado!".


Se dice que Ernestina y Thalía, al ser las hermanas menores de la familia, tenían una relación cercana de amor y admiración. Hay quienes aseguran que Ernestina era la hermana a quien Thalía le tenía más afecto.

¿Quiénes son los padres de Thalía y sus hermanas?

Los padres de Thalía, Gabriela, Federica y Ernestina son Ernesto Sodi Pallares, científico y escritor, y la pintora Yolanda Miranda Mange. Laura Zapata es hija de la relació de Yolanda Miranda con Guillermo Zapata Pérez, previa a su matrimonio con Ernesto Sodi. Es por ello que el apellido de Laura es distinto al del resto de sus hermanas.

¿Por qué hubo un distanciamiento entre las hermanas, especialmente de parte de Laura Zapata?

Las hermanas se distanciaron al inicio de la década de los 2000, especialmente Ernestina y Laura Zapata. Esto se debe a que ambas fueron víctimas de un terrible secuestro. Los secuestradores, conocidos como Los Tiras, le pidieron un rescate millonario al esposo de Thalía, Tommy Motola.

Sin embargo, Laura fue liberada antes que Ernestina, cosa que provocó sospechas y resentimientos. Ernestina acusó a Zapata de haber sido cómplice de los secuestradores, y de haber obstaculizado su propia liberación. Por si fuera poco, Laura Zapata fue criticada recientemente por haber hecho una fiesta a tan solo unas horas del fallecimiento de su hermana. Zapata escribió en Instagram:

"Después de la partida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre".
